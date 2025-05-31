ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme verdiği kararla, Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikasına önemli bir alan açtı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu kararı "Amerika için bir zafer" olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, 2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanıyordu. (TY)