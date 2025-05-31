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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2025 10:41
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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay

Trump, söz konusu kararı "Amerika için bir zafer" olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme verdiği kararla, Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikasına önemli bir alan açtı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu kararı "Amerika için bir zafer" olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, 2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanıyordu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump ayrımcılık göçmenler aşırı sağ
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