DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 09:28
 SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 10:18
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD yakıt ikmal uçağı düştü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ın batısında bir KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçağının düştüğünü resmen doğruladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gri renkli ABD Hava Kuvvetleri tanker uçağı açık mavi gökyüzünde uçuyor. Kanat altında dört motor var; arkasından aşağı uzanan yakıt ikmal kolu başka uçaklara yakıt vermek için kullanılıyor.

Açıklamaya göre "dost hava sahasında" yaşanan olay herhangi bir dost-düşman ateşinden kaynaklanmadı. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşerken diğer uçak güvenli iniş yapmayı başardı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (U.S. Central Command), bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybedildiğinin farkındadır. Olay, Epic Fury Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana gelmiştir ve arama-kurtarma çalışmaları sürmektedir.

Olayda iki uçak yer almıştır. Uçaklardan biri Irak’ın batısına düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır.

Bu olay düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle gerçekleşmemiştir." denildi.

ABD’ye bir KC-135R uçağı, “7700” koduyla acil durum bildirerek Tel Aviv’e acil iniş yaptı. Ben Gurion Havaalanı’nda bulunan uçağının dikey stabilizesinin yarısının bulunmadığı görüldü. Bu durum, 2 KC-135 uçağının havada çarpmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.

(Mİ)

İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları centcom
