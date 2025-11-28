ABD: Vurulan Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom öldü

Çarşamba günü ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) başkenti Washington D. C.'de silahlı salırıya uğrayan iki Ulusal Muhafız görevlisinden 20 yaşındaki Uzman Sarah Beckstrom, tedavi altında tutulduğu hastanede öldü.

Ulusal Muhafızlara, olay yerinde yakalanan ve kendisi de tedavi altında tutulan Afganistan'daki ABD operasyonlarında CIA destekli Taliban karşıtı bir birimde göreve çıkan bir Afganistanlının ateş açtığı yetkililerce doğrulanmıştı.

ABD Başkanı Trump Mar-a-Lago sayfiyesindeki malikanesinde çektiği bir videoyla askerlere seslenerek Beckstrom'un "Vahşice saldırıya uğradı[ğını]" ve "Öldü[ğünü]" söyledi.

Diğer yaralı 24 yaşındaki Hava Kuvvetleri Çavuşu Andrew Wolfe halen kritik durumda. Her ikisi de Trump'ın Demokrat vali ve belediye başkanlarının yönettiği kentlerde suçla mücadele edilmediği iddiasıyla tartışmalı bir biçimde başlattığı asker sevkiyatı kapsamında Batı Virginia'dan Washington D. C'ye gönderilmişlerdi.

Şüpheli Afganistan'daki ABD kuvvetlerinde görev yaptı

New York Times'ın haberine göre, FBI, saldırı sırasında ağır yaralandıktan sonra gözaltına alınan şüpheli Rahmanullah Lakanwal'ın saldırıyı gerçekleştirmek için Washington eyaletinin Kanada sınırıdaki Bellingham kentinden yola çıkarak başkente geldiğini tespit etti. Olaydan sonra Bellingham'daki bir site kompleksinde arama yapıldı. Bir kişi gözaltına alındı.

Lakanwal, Biden döneminde Taliban'ın işgalinden kaçan Afganistanlılar için yürürlüğe sokulan Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonu kapsamında ABD'ye gelmişti. Lakanwal'in şüpheli olarak belirlenmesi sonrasında Trump yönetimi, aralarında Afganistan'ın da olduğu "kaygı yaratan" 19 ülkeden gelen göçmenlerin kapsamlı bir yeniden incelemeye tabi tutulacağını söyledi.

Yönetim, haziranda seyahat yasağı koyduğu Haiti ve Venezuela da dahil bu ülkelerden gelen göçmenlerin "tüm Yeşil Kartlar"ının yeniden inceleneceğini açıkladı.

Donald Trump: "Biden yönetimi sorumlu"

Şüpheli Afganistanlıyı "kaçık" olarak nitelendiren Trump ülkeye girişi sırasında Biden yönetimi tarafından "herhangi bir inceleme" yapılmadığını söyledi.

Washington savcısı Jeanine Pirro, gazetecilere verdiği demeçte, şüphelinin 357 kalibrelik bir tabancayla Ulusal Muhafız üyelerinden birini vurduğunu, ardından yere düşen Muhafız üyesine tekrar ateş ettiğini ve ardından diğer Muhafız üyesine ateş açtığını söyledi. Pirro, şüphelinin üç ayrı öldürme amaçlı saldırı suçlamasıyla yargılandığını söyledi. Muhafız üyelerinin ikisinin de ölmesi halinde birinci derece cinayetle suçlanacağını da sözlerine ekledi.

New York Times'ın derlediği ayrıntılara göre, yetkililer, çarşamba günü vurulan iki Muhafız üyesinin ağustostan bu yana Washington'da görevlendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, halen Washington D. C.'de konuşlandırılan yaklaşık 2.000 Ulusal Muhafız mensubuna ek olarak 500 Ulusal Muhafızın daha Washington'a gönderilmesini emretti, ancak bu birliklerin ne zaman ve nereden gelecekleri bilinmiyor.

Şüpheli, Afganistan'da CIA tarafından eğitilen ve desteklenen ve Sıfır Birimi olarak bilinen güneyde Kandahar eyaletindeki ortak güce bağlı olarak görev yapmıştı. Bir çocukluk arkadaşı Lakanwal'ın akıl sağlığı sorunları yaşadığını ve birliğinin yol açtığı kayıplardan rahatsız olduğunu söyledi.

Eski adıyla Terörle Mücadele Takip Timleri olarak bilinen Sıfır Birimi, ABD'nin Afganistan'da yürüttüğü savaş sırasında ülke genelinde gece baskınları ve gizli görevler yürütmek üzere eğitilmişti.

