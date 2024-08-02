ABD, Venezuela seçiminin sonuçlarını “tanımadı”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ülkedeki devlet başkanı seçimine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Çok sayıda kanıt göz önünde bulundurulduğunda 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimlerinde en çok oyu Edmundo González Urrutia'nın aldığını görmektedir" dedi, Maduro'nun tekrar devlet başkanı ilan edildiği resmi sonuçları tanımadıklarını söyledi.

“Haiti ve Ekvador'a dönüştürmek istiyorlar”

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan destekçilerine seslenen Maduro, Venezuela'nın egemen devlet olduğunu ve seçimde halkın iradesinin tecelli ettiğini vurgulayarak "ABD, Venezuela'da başka bir devlet başkanının olduğunu söylemek için ortaya çıkıyor. ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma" dedi.

Ülkedeki protestolara değinen Maduro, "Neredeyse yüzde 85'i Kolombiya, Peru, Şili ve Texas'tan gelen göçmenler… Biz ne darbeler gördük ancak böylesine büyük tuzak hazırlayan, bu özelliklerde suçlular görmemiştik. Bunlar yeni nesil çeteler. Venezuela'yı çetelerin hakim olduğu Haiti ve Ekvador'a dönüştürmek istiyorlar" diye konuştu.

Venezuela ekonomisinin yaptırımlara rağmen birçok engelli aştığına işaret eden Maduro, "İnsanlar seçimde muhalefete güvenmedi ve yaptırımlardan kimin sorumlu olduğunu biliyordu. Venezuela, hiperenflasyonu kırdı ve dolar kurunu aylardır istikrarlı hale getirmeyi başardı" dedi.

Tutanaklar incelenecek

Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen tüm adaylara ellerindeki tutanakları CNE ve Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Tutanakların incelenmesinin ardından CNE ve TSJ'nin vereceği kararların belirleyici olacağını dile getiren Maduro, kendi tutanaklarını da bu kurumlara teslim edeceklerini söyledi.

Kolombiya, Brezilya ve Meksika’dan açıklama Kolombiya, Brezilya ve Meksika, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulundu. Seçim sürecine ilişkin her türlü uyuşmazlığın kurumlar aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, halkın egemenliği ilkesinin korunmasının önemine işaret edildi: “Şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla siyasi ve toplum yetkililerini, kamuoyu açıklamalarında dikkatli olmaya ve itidal göstermeye çağırıyoruz.” Toplumsal barışın korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Venezuela halkının egemen iradesine olan mutlak saygımızı ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Venezuela halkının yararına olan diyalog ve anlaşmaların sağlanması yönündeki çabaları destekleme isteğimizi yineliyoruz" dendi.

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlendi. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazandı. 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürdü. Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.

(AS)