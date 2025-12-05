ABD Venezuela'daki Amerikalıları ülkeyi terke çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela için uygulanan en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yeniden yayımlayarak, bu ülkede yaşayan vatandaşlarına "derhal" ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki gerilim tırmanırken, Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı ve Heritage Vakfı'nın "Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Victoria Coates, yandaş kanal Fox News Digital'e verdiği röportajda, şu anda pek olası görünmese de Venezuela'ya asker konuşlandırmanın "mümkün" olduğunu söyledi.

Trump, kasım sonunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya ülkenin hava sahasının kapatılması gerektiğini duyurmasının hemen öncesinde devlet başkanlığını bırakarak Venezuela'yı terk etmesi için ültimatom vermişti.

"Seyahat etmeyin" çağrısındaki tuhaf uyarılar

Bloomberg'in haberine göre, bakanlığın internet sitesinde, ilk olarak mayısta yayımlanan ve kapsamlı incelemenin ardından herhangi bir değişiklik yapılmadan yenilenen dördüncü seviye "Seyahat Etmeyin" uyarısı tekrar paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin 2019'da Caracas'taki tüm diplomatik personelini geri çektiği ve Venezuela'daki ABD yurttaşlarına acil veya rutin konsolosluk hizmeti verilemediği hatırlatıldı.

Uyarıda, "Venezuela'daki tüm ABD yurttaşlarına ve daimi ikamet sahiplerine ülkeyi derhal terk etmeleri kuvvetle tavsiye ediliyor" ifadesi yer aldı. Venezuela'da kalmaya devam edecek ABD yurttaşlarının "haksız tutuklanma, gözaltında işkence, terör tehdidi, insan kaçırma, iç karışıklıklar ve yetersiz sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle" karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Ayrıca ülkede cinayet, silahlı soygun, insan kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının yaygın olduğu vurgulandı. Polis ve güvenlik güçlerinin demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere sert müdahalelerde bulunduğu ifade edildi.

"Vasiyetinizi hazırlayın"

ABD Dışişleri Bakanlığı sık raslanmayan bir başka uyarıda da “Venezuela'ya seyahat etmeye karar verirseniz vasiyetinizi hazırlayın". dedi ve ekledi: "Profesyonel koruma almaya bakın. Venezuela'yı ziyaret için güvenli bir yol yok."

ABD Başkanı Donald Trump da 3 Aralık'ta Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, "uyuşturucu taşıdığı" iddia edilen teknelere yönelik operasyonlara değinerek, "Yakında karadan da saldırılara başlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Trump Venezuela içinde örtülü operasyonlar için CIA'e yetki verdi

Reuters haber ajansı 18 Kasım'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın, CIA'e Venezuela'da gizli operasyonlar düzenleme yetkisi verdiğini açıklamış, New York Times gazetesi de bilgi sahibi kaynaklara atfen, Trump'ın daha ileri adımlar için savaş sahasını hazırlamayı amaçlayan olası gizli önlemleri onayladığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı da haberinde Beyaz Saray'ın Caracas ile gizli görüşmeleri yeniden başlattığı ve Maduro'nun bir ara geçiş döneminin ardından istifa edebileceğine ilişkin sinyaller alındığını bildirmişti.

Venezuela Başkanı Maduro ise ülkesinin doğrudan diyaloğa hazır olduğunu yineleyerek ABD'nin , herhangi bir askeri müdahalesinin Trump'ın liderliğinin "siyasi sonu" olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor ve çevresindekileri Trump'tan kurtulmak için silahlı çatışmayı "kışkırtmakla" suçluyor.

ABD, Eylül ayının başından bu yana Karayip Denizi ve Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği teknelere düzenlediği saldırılarda 83 kişiyi öldürdü. Trump, operasyonları Venezuela topraklarına taşımaya yönelik tehditlerini de artırıyor.

(AEK)