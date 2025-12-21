ABD, Venezuela açıklarında ikinci petrol tankerine el koydu

ABD, Venezuela kıyılarındaki uluslararası sularda petrol taşıyan ikinci bir tankere el koydu. Gemi, ABD yaptırımları listesinde yer almıyordu. Rotasının Asya olduğu açıklandı.

ABD’li yetkililer, ticari gemide direnme olmadığı ve ABD güçlerinin gemiye çıkmasına izin verildiği bilgilerini paylaştı.

Operasyon sonrası bir açıklama yapan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ülkesinin yaptırım uyguladığı Venezuela petrolün "narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını öne sürdü.

Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de, yaptırım altındaki petrol tankerlerinin Venezuela'dan ayrılması ya da Venezuela'ya gitmesine yönelik ablukanın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin çaldığını iddia ettiği "tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar tam olarak sürdürüleceğini" ifade etti.

Venezuela'dan kınama

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınadı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "ABD hükümetinin bu uygulamalarla dayatmaya çalıştığı sömürgeci model başarısız olacak ve Venezuela halkı tarafından yenilgiye uğratılacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Venezuela açıklarında petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

ABD’nin el koyduğu ilk petrol tankeri, yaptırım listesinde yer alıyordu.

Şu ana kadar 99 kişi öldü

Trump, bu hafta Venezuela üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Perşembe günü, ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiye son ölümcül saldırısını gerçekleştirdi ve dört kişiyi öldürdü. Böylece Eylül ayından bu yana uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarında ölü sayısı 99'a yükseldi.

Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığını durdurma amacı yerine rejim değişikliği peşinde olduğunu iddia ediyor.

Cuma sabahı NBC News'e yayınlanan bir röportajda Trump, Maduro rejimiyle savaşa girme olasılığının hala masada olduğunu söyledi. Ülkeyi ABD petrolünü çalmakla suçladı ve ABD'nin ülkedeki yatırımlarını kaybettiğini söyledi. Trump, "Hatırlarsınız, tüm enerji haklarımızı aldılar" dedi.

Trump, Salı günü de Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan tüm yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz" bir abluka emri verdi.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum Çarşamba günü tartışmaya müdahil olarak Birleşmiş Milletler'in "ortada görünmediğini" belirtti ve "kan dökülmesini önlemek" için devreye girmesini istedi.

Analistlere göre Çin, Venezuela ham petrolünün en büyük alıcısı. İthalatının yaklaşık yüzde 4'ünü bu petrol oluşturuyor ve Aralık ayındaki sevkiyatların günlük ortalama 600 bin varilin üzerinde olması bekleniyor.

TankerTrackers.com'un verilerine göre de bu hafta itibariyle Venezuela sularında 70'ten fazla petrol tankeri var ve 38'i ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım altında bulunuyor. Bunlardan en az 15'inin ham petrol ve yakıt yüklü.

