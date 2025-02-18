ABD ve Rusya Ukrayna'daki savaşı bitirmekte anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rus heyetlerinin yaptığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktardı, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.

Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov da görüşmenin ardından Riyad'da düzenlediği basın toplantısında her ülkenin milli çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov "ABD ile milli çıkarlarımız her zaman örtüşmeyebilir. Ancak olacak uyuşmazlıkların çözülmesi ve özellikle askeri çatışmaların kışkırtılmaması önemli. Yaklaşımlar örtüştüğünde ise girişimleri pekiştirmek, jeopolitik ve ekonomi alanlarında ortak çıkar sağlayan projeleri uygulamak lazım." dedi.



Müzakerelerin yararlı geçtiğini belirten Lavrov, "Birbirimizi dinlemekten ziyade birbirimizi duyduk. Amerikan tarafının pozisyonumuzu daha iyi anlamaya başladığını söyleyebilirim." dedi.

ABD Dışişleri: "ABD barış istiyor"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Rubio-Lavrov görüşmesinin sonuçları değerlendirildi.

Açıklamada, Rubio ile Lavrov'un, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrasında bir araya geldiği ve ikili ilişkileri yeniden tesis etme amacıyla iki ülke heyetlerinin masaya oturduğu belirtildi.

"Başkan Trump ölümleri durdurmak istiyor, ABD barış istiyor ve dünyadaki gücünü, ülkeleri bir araya getirmek için kullanıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, şu ana kadar başlıklar konusunda tarafların uzlaştığı kaydedildi:

"- İki ülke diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirmek için gerekli adımları atmak amacıyla ikili ilişkileri ele alacak bir istişare mekanizması kurmak. - Ukrayna'daki savaşı kalıcı, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir şekilde mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek amacıyla ilgili üst düzey ekipleri atamak. - Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinden doğacak ortak jeopolitik çıkarlar ile tarihi ekonomik ve yatırım fırsatları konularında işbirliği zemini hazırlamak."

Rusya ve ABD büyükelçilerinin hızlıca atanması

Lavrov, görüşmelerde ele aldıkları konular bağlamında "Büyükelçilerin karşılıklı olarak hızlı şekilde atanmasında mutabık kaldık[larını]" söyledi.

Rusya için banka transferlerine getirilen kısıtlamaların da kaldırılmasının önemini vurgulayan Lavrov, iki ülke temsilcilerinin kısa zamanda görüşeceklerini ve ikili ilişkilerdeki tüm sorunların ortadan kaldırılmasını ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna krizini çözmeye yönelik süreç

Lavrov, "Yakın gelecekte Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin bir süreç oluşturmakta anlaştık[larını]" söyledi. "Ukrayna konusunda müzakerecilerin belirlenmesinden sonra istişareler başlayacak ve sürekli olacak." dedi.

ABD ile ilişkilere değinen Lavrov, "Görüşmelerde, işbirliğimizin kapsamlı şekilde yeniden başlatılması ve çeşitli alanlara yayılması için gerekli koşulların yaratılması konusunda anlaştık." diye konuştu.

Ekonomik ilişkiler

Lavrov, ABD ile dünyanın çeşitli bölgelerindeki meseleler dahil jeopolitik sorunlarla ilgili istişarelerin başlatılmasına ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

ABD heyetiyle görüşmelerin ekonomiyi ilgilendiren bölümüne Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev'in de katıldığını belirten Lavrov, "Dmitriyev, hızlı şekilde çözülmesinin Rusya ve ABD’nin yararına olacağı sorunları bildirdi." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a böyle bir görüşmenin ülkesinde yapılmasına imkan sağlamasından dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

"Üç aşamalı plan diye bir şey yok"

Lavrov ABD ve Rusya'nın, Ukrayna konusunda 3 aşamalı bir plan üzerinde anlaştığı yönündeki iddiaları ABD'li meslektaşlarına sorduğunu ve bu bilgilerin sahte olduğu yanıtını aldığını söyledi.

Lavrov Trump'ın görüşlerine katıldı

Ukrayna'ya olası yabancı askeri birlik konuşlandırılmasına karşı olduklarını belirten Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmenin yaşananların başlıca nedenlerinden biri olduğunu, bunun eski ABD Başkanı Biden ve yönetiminin en büyük hatalarından biri olduğu belirttiğini hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de NATO'nun genişlemesinin, Ukrayna'nın ittifaka dahil edilmesinin Rusya'nın çıkarlarına ve egemenliğine doğrudan tehdit olduğunu dile getirdiğini aktaran Lavrov, "NATO ülkelerinden askerlerin yabancı bir bayrak altında, AB bayrağı altında Ukrayna'ya konuşlandırılması hiçbir şey değiştirmeyecek ve kabul edilemez." dedi.

Marco Rubio: "Rusya heyetiyle anlaştık"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da , Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu.

Toplantının ardından Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.

Kurulması planlanan üst düzey ekibin diğer bir misyonunun da savaşın nasıl sona ereceğine dair çerçeveyi belirlemek için taraflarla etkileşime geçmek olduğunu aktaran Rubio, "Bu kapsamda, Ukrayna, Avrupa'daki ortaklarımız ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunulacak." dedi.

Rubio, savaşı sona erdirebilmek için tüm tarafların taviz vermesi gerektiğini kaydederek, müzakerelere Avrupa'nın da dahil olacağını ifade etti.

"Avrupa ve Ukrayna da dahil olacak"

Çatışmanın sona ermesinin ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın yanı sıra tüm dünyanın yararına olacağını kaydeden Rubio, "Her şey bu çatışmanın sona ermesiyle başlayacak ve bu nedenle Başkan Trump'ın yapmaya çalıştığı tek şey bu barışı sağlamak." ifadesini kullandı.

Rubio, tarafların bu savaşa nasıl, ne kadar süre içinde ve hangi mekanizma yoluyla son verilebileceğini belirleyecek ciddi bir sürece girmeye istekli olduklarını aktararak "Sürecin nasıl sonuçlanacağı, taraflara ve onların sadece taahhütte bulunmakla kalmayıp bu taahhütleri yerine getirme isteklerine bağlı olacak." dedi.

Şimdiye kadar Rusya ile yeteri kadar temas kurulamadığını belirten Rubio, bu toplantının gelecekte yapılacak görüşmeler için zemin hazırlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, çatışmanın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesinin, "çatışmaya dahil olan tüm tarafların kabul edebileceği bir son" anlamına geldiğini ve buna Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'daki diğer ortakların ve Rusya'nın da dahil olduğunu dile getirdi.

(AEK)