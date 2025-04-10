ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Nisan 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2025 17:22
2 dk Okuma

ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul’daki ikinci görüşmesi sona erdi

Görüşmenin ardından ABD heyeti, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul’daki ikinci görüşmesi sona erdi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaklaşık 6 saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alındığı görüşme, Beyoğlu’ndaki Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda saat 09.45’te başladı ve 15.35’te sona erdi.

Görüşmenin ardından ABD heyeti, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Rus heyetine Rusya’nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti.

Görüşmeye, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

Ana gündem “büyükelçilik operasyonları”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’daki ikinci görüşmede yalnızca “büyükelçilik operasyonlarına” odaklanılacağını, Ukrayna’nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

Bruce, “ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan’da, İstanbul’da ikinci kez bir araya gelecek,” demişti.

Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA
Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
13 Mart 2025

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat 2025’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Putin ile ‘oldukça uzun ve verimli bir telefon görüşmesi’ gerçekleştirdiğini belirten Trump, “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan müzakerelere liderlik etmelerini istediğini” aktardı.

Bu görüşmenin ardından, ilk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele aldı.

Taraflar, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul’daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirdi. Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürdü.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
rusya-abd ilişkileri ukrayna-rusya savaşı
ilgili haberler
Trump, Zelenski'yi aşağılarken Batı’nın Ukrayna ile dayanışması çöküyor
29 Mart 2025
/yazi/trump-zelenski-yi-asagilarken-batinin-ukrayna-ile-dayanismasi-cokuyor-305906
ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA
Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
13 Mart 2025
/haber/putin-ilke-olarak-abd-nin-ateskes-onerisini-kabul-etti-305408
CİDDE GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti
11 Mart 2025
/haber/abd-yardim-ve-istihbarati-dondurmaya-son-verdi-ukrayna-30-gun-ateskesi-kabul-etti-305341
AVRUPA VE UKRAYNA KENARDA KALDI
ABD ve Rusya Ukrayna'daki savaşı bitirmekte anlaştı
18 Şubat 2025
/haber/abd-ve-rusya-ukrayna-daki-savasi-bitirmekte-anlasti-304673
ZELENSKİY ABD'NİN "AYRI BARIŞ" HAMLESİNİ ÇELİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Erdoğan'la görüşüp Riyad'a uçacak
18 Şubat 2025
/haber/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-erdogan-la-gorusup-riyad-a-ucacak-304636
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump, Zelenski'yi aşağılarken Batı’nın Ukrayna ile dayanışması çöküyor
29 Mart 2025
/yazi/trump-zelenski-yi-asagilarken-batinin-ukrayna-ile-dayanismasi-cokuyor-305906
ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA
Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
13 Mart 2025
/haber/putin-ilke-olarak-abd-nin-ateskes-onerisini-kabul-etti-305408
CİDDE GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti
11 Mart 2025
/haber/abd-yardim-ve-istihbarati-dondurmaya-son-verdi-ukrayna-30-gun-ateskesi-kabul-etti-305341
AVRUPA VE UKRAYNA KENARDA KALDI
ABD ve Rusya Ukrayna'daki savaşı bitirmekte anlaştı
18 Şubat 2025
/haber/abd-ve-rusya-ukrayna-daki-savasi-bitirmekte-anlasti-304673
ZELENSKİY ABD'NİN "AYRI BARIŞ" HAMLESİNİ ÇELİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Erdoğan'la görüşüp Riyad'a uçacak
18 Şubat 2025
/haber/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-erdogan-la-gorusup-riyad-a-ucacak-304636
Sayfa Başına Git