ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul’daki ikinci görüşmesi sona erdi

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaklaşık 6 saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alındığı görüşme, Beyoğlu’ndaki Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda saat 09.45’te başladı ve 15.35’te sona erdi.

Görüşmenin ardından ABD heyeti, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Rus heyetine Rusya’nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti.

Görüşmeye, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

Ana gündem “büyükelçilik operasyonları”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’daki ikinci görüşmede yalnızca “büyükelçilik operasyonlarına” odaklanılacağını, Ukrayna’nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

Bruce, “ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan’da, İstanbul’da ikinci kez bir araya gelecek,” demişti.

ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat 2025’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını açıkladı. Putin ile ‘oldukça uzun ve verimli bir telefon görüşmesi’ gerçekleştirdiğini belirten Trump, “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan müzakerelere liderlik etmelerini istediğini” aktardı. Bu görüşmenin ardından, ilk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele aldı. Taraflar, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul’daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirdi. Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürdü.

(VC)