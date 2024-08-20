ABD ve Japonya, Kongo’ya m çiçeği aşısı gönderiyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba Mulamba, ABD ve Japonya’nın kendilerine m çiçeği salgınında mücadelede yardım etme sözü verdiğini, ilk doz m aşıların gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) m çiçeğiyle ilgili iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti; hastalığın yeni bir türü olan ve Clade Ib olarak bilinen varyant Afrika'da hızla yayılıyor.

Reuters’ın haberine göre, Aşılar Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak mevcutken, iki yıl önce de büyük bir salgının görüldüğü Afrika’da aşıya erişim yok.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Reuters'e dün e-postayla gönderdiği açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ortaklarla işbirliği içinde Kongo'ya aşıları ve iğneleri sağlamaya hazırlandığını söyledi.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü bölümünün başkanı Masano Tsuzuki, “bakanlığın mümkün olduğunca fazla destek sağlamayı planladığını” söyledi.

Japonya merkezli KM Biologics, m çiçeği aşısının üreticilerinden biri. Danimarka’da da hastalık için yeni bir aşı üretiliyor.

Klinik denemeler dışında, hastalığın on yıllardır endemik olduğu Kongo'da veya Afrika genelinde aşıların hiçbiri mevcut değildi.

“Şimdiye kadarki en ölümcül m çiçeği varyantı”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, virüsün iki çeşidi var: clade I ve clade II.

Clade I hastalığın daha ağır seyretmesine ve ölüme yol açıyor. Bu suş, Orta Afrika’da endemiye sebep olan tür.

Clade II ise 2022 yılında tüm dünyaya hastalığın yayıldığı suş. Bu türde hastalık daha hafif seyrediyor, virüsü kapanların yüzde 99’u iyileşti.

Kongo’da hastalığın iki varyantı da yaygın.

M çiçeğinin yeni varyantı yayılımı hızlandırdı

Ruanda Üniversitesinden Jean Claude Udahemuka, geçen ay yaptığı açıklamada, clade 1b varyantının “şimdiye kadarki en ölümcül m çiçeği varyantı olduğunu” söyledi.

Güney Kivu bölgesinden araştırmacı Leandre Murhula Masirika da yeni varyantın, diğerleriyle aynı semptomlara yol açtığını ancak çok daha ağır sonuçlara sebep olduğunu söyledi.

Şu anda CDC'ye göre m çiçeği enfeksiyonları için onaylanmış bir tedavi bulunmuyor.

Kongo’da 511 kişi hayatını kaybetti

M çiçeği, 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insanda ilk kez tespit edildikten sonra onlarca yıldır Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor.

Ancak clade 1b türü ilk olarak Eylül ayında, Ruanda sınırından yaklaşık 170 mil (273 km) uzakta, Kongo’nun maden kasabası Kamituga'daki seks işçileri arasında ortaya çıktı.

Afrika CDC, tüm vakaların ve ölümlerin yüzde 96'sının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) olduğunu ancak hastalığın komşu ülkelere de yayıldığını ve 18 ülkenin vaka bildirdiğini söyledi.

Africa CDC'nin 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocaktan 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te “Maymun çiçeği” olarak bilinen hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "Mpox – M çiçeği" olarak değiştirmişti.

(AS)