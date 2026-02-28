ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı. Katz, İsrail'de "acil durum" çağrısı yapıldığını söyledi.

Aynı zamanda İsrail, havasahasını uçuşlara kapattı. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi.

İsrail'in Channel 12 kanalının haberine göre de İsrailli bir güvenlik kaynağı, İran'da devam eden saldırının ABD ve İsrail'in ortak operasyonu olduğunu açıkladı.

Görsel: Murat Usubali/AA

Tahran’daki gazeteler de kentte patlama sesleri duyulduğunu doğruladı.

Trump: İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık” diyen Trump, saldırının amacına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."

Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak, "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.

ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.

Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.

İsrail’in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi İsrail’in İran’da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktayı hedef aldığı ileri sürüldü. Kanal 12 tarafından yayımlanan haberde, İran’a yönelik ikinci bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. İsrail Ordu Radyosu ise saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü. Kanal 12, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İran’a yönelik operasyonların birkaç gün sürebileceğini aktardı. Haberde, saldırıların “rejime ait hedefler ve askeri noktalar” üzerinde yoğunlaştığı, üst düzey İran liderlerinin hedef listesinde yer aldığı ve İran Genelkurmay Başkanı Musevi’nin de hedef alındığının iddia edildiği belirtildi. İran basınında yer alan haberlerde ise İsrail’in Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah kentlerini de hedef aldığı bildirildi. İran medyası, saldırıların sürdüğünü duyurdu. Saldırıların başlamasının ardından Tahran yönetimi tarafından İran hava sahasının tamamen kapatıldığı açıklandı. Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitişin karşı tarafın kontrolünde olmayacağını ifade etti. ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yapan Azizi, İsrail’in saldırılarına misilleme yapılacağını belirtti. İlk resmi açıklamada, “Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak.” ifadelerine yer verildi. Tahran’da patlama seslerinin ardından hastaneler alarm durumuna geçirildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, IRNAya yaptığı açıklamada ambulansların başkentin merkezi bölgelerine sevk edildiğini ve hastanelerin hazır bekletildiğini bildirdi. Olası yaralı sayısına ilişkin net bilgilerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi. Saldırılar sürerken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından İran halkına fotoğraf ve video paylaşma çağrısı yapıldı. Mossad’ın Farsça Telegram kanalında, “Birlikte İran’ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz.” ifadesine yer verildiği ve rejime karşı mücadele kapsamında görsel materyal paylaşılması istendiği aktarıldı. İsrail basınında, İran’a yönelik operasyonların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğü de öne sürüldü. Ayrıca İran’a yönelik siber saldırılar düzenlendiği bildirildi. Siber saldırıların ardından IRNA’nın internet sitesine erişimde sorun yaşandığı belirtildi. ABD-İsrail saldırıları nedeniyle İran’da okulların ikinci bir duyuruya kadar tatil edildiği duyuruldu.

İran'dan misilleme

IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı başlatıldığını duyurdu. IDF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kısa bir süre önce, IDF İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığını tespit etti. Savunma sistemleri tehdidi engellemek amacıyla devreye girdi."

İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından, ülke genelinde çeşitli bölgelerde sirenler çaldı.

İsrail Hava Kuvvetleri tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla gerekli görülen yerlerde önleme ve saldırı operasyonları yürütüldüğünü açıkladı.

(EMK)