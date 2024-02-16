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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 12:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 12:56
2 dk Okuma

ABD ve İngiltere Yemen'i hedef aldı, Husiler Aden Körfezi'nde karşılık verdi

ABD ve İngiltere güçlerinin, Yemen’in batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediği bildirildi. Husiler ise Aden Körfezi’nde İngiliz gemisi LYCAVITOS’u vurduklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD ve İngiltere Yemen'i hedef aldı, Husiler Aden Körfezi'nde karşılık verdi
*Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri

ABD ve İngiltere öncülüğündeki “Refah Muhafızı Operasyonu” kapsamında Yemen’e yönelik saldırılar sürüyor.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere güçleri, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı Beyt el-Fakif ve El-Cebbane bölgelerine 14 ve 15 Şubat’ta saldırılar düzenledi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere’den de henüz açıklama yapılmadı.

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Husiler: Aden Körfezi’nde İngiliz gemisi LYCAVITOS’u vurduk

Ensarullah Hareketi’ne (Husiler) bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere’nin Hudeyde’ye yönelik saldırılarına yanıt verdiklerini açıkladı.

Yemenli askeri sözcü Tuğgeneral Yahya Seri, “Filistin halkına destek olmak ve ABD-İngiltere saldırganlığına yanıt vermek için”, Aden Körfezi’nde İngiliz gemisi LYCAVITOS’u “uygun bir deniz füzesi” ile vurduklarını belirtti.

Seri ayrıca, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanana ve kuşatma kaldırılıncaya kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde İsrail gemilerine yönelik abluka ve askeri operasyonların devam edeceğini kaydetti.

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Ne olmuştu?

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle operasyonlar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, “küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği” gerekçesiyle 18 Aralık 2023’te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adında çok uluslu “deniz görev gücü” oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz’de 31 Aralık 2023’te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak 2024’te İsrail’e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz’de ABD’ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak’ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

31 Ocak’ta Husiler, “Cole” adlı ABD ticari gemisini “uygun bir deniz füzesi” ile hedef aldıklarını açıkladı.

Şubat ayı itibariyle de Kızıldeniz’den geçen ticari gemileri hedef almayı sürdüren Husiler, 1, 6 ve 12 Şubat tarihlerinde ABD’ye ait bir, İngiltere’ye ait iki ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’si, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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(VC)

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