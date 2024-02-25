ABD ve İngiltere güçleri bir kez daha Yemen’i vurdu

ABD ve İngiltere, “Refah Muhafızı Operasyonu” kapsamında Yemen’e yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) haber ajansı SABA’nın aktardığına göre, başkent Sana ve kırsalı 17 defa ABD ve İngiltere hava saldırılarına maruz kaldı.

Kuzeybatıdaki Hacce kentinde bulunan çiftliklere de iki hava saldırısı düzenlenirken, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ve kırsalındaki iletişim hatları üç kez hedef alındı.

Haberde, saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara ilişkin detay verilmedi.

ABD ve İngiltere'den söz konusu saldırılara dair henüz açıklama yapılmadı.

SABA ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin "TORM THOR" adlı ABD'li ticaret gemisinin "uygun bir deniz füzesi" ile hedef alındığını bildirdi. Haberde ayrıca, Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerinin de kamikaze dronlarla hedef alındığı belirtildi.

Husiler kimdir?

Ne olmuştu? Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle operasyonlar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, “küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği” gerekçesiyle 18 Aralık 2023’te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adında çok uluslu “deniz görev gücü” oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz’de 31 Aralık 2023’te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak 2024’te İsrail’e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz’de ABD’ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak’ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. 31 Ocak’ta Husiler, “Cole” adlı ABD ticari gemisini “uygun bir deniz füzesi” ile hedef aldıklarını açıkladı. Şubat ayı itibariyle de Kızıldeniz’den geçen ticari gemileri hedef almayı sürdüren Husiler, 1, 6 ve 12 Şubat tarihlerinde ABD’ye ait bir, İngiltere’ye ait iki ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’si, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

(VC)