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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 12:15
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 12:18
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ABD ve Filistin’den BMGK’ya çağrı

Filistin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde acil oturumda görüşülmesi talebiyle BM yetkililerine mektup gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD ve Filistin’den BMGK’ya çağrı
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması için BMGK’ya başvuru yaptıklarını açıkladı.

Başvuruda ABD, Biden'ın duyurduğu ve İsrail'in hazırladığı Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

Sözcü Nate Evans, anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını ve ateşkesin olması halinde de hem rehinelerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini belirtti, “İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti, şimdi Güvenlik Konseyinin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var” dedi.

Biden’dan ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakması öngörülüyor.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, askerler dahil tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi.

Üçüncü aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

Hamas, Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve rehine değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurdu.

Filistin’den Nusayrat katliamına ilişkin mektup

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, BMGK'nin bu ay başkanlığını yürüten Güney Koreli Hwang Joon-kook'a ve BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'e birer mektup gönderdi.

Mektuplarda, İsrailli askeri ve siyasi liderlerden alınan doğrudan talimatla işgal güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın BMGK'da acil görüşülmesi talep edildi.

İşgalci bir gücün 4. Cenevre Sözleşmesi'ne saygı duyması ve uyması gerektiğinin yanı sıra, Uluslararası Adalet Divanı, BMGK kararları ve Genel Kurul tarafından verilen bağlayıcı geçici tedbir kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten Mansur, mektuplarında “İsrail’in kanunlar üstü bir devlet olarak kalması mümkün değildir” dedi.

Filistin Temsilcisi Mansur, İsrail'in insanlığa karşı işlediği savaş suçlarına ve soykırıma bir son verilmesi gerektiğini söyledi: “İsrail'in 1948'den günümüze kadar Filistinli sivillere yönelik katliamları bilinçli olarak tercih ettiği kaydedilmelidir.”

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli hayatını kaybetti, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralandı.

Bölgedeki binaların yarısından fazlası yıkıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki yıkımın anlatılamaz boyutta olduğunu, bölgedeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığını belirtti.

İsrail saldırıları nedeniyle oluşan enkazın kaldırılmasının yıllar alacağı belirtilen açıklamada, “Bu savaşın psikolojik travmasından kurtulmak daha da uzun sürecek” dendi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de yaşanan acıların son bulması gerektiği vurgulanarak ateşkes çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 24 Mayıs'taki açıklamasına göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana 77 bin ton patlayıcı kullandığı Gazze'de 87 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 297 bin konut zarar görerek oturulamaz hale geldi.

BM'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'deki enkazın kaldırılmasının 14 yıl sürebileceği belirtilmişti.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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