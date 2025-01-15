ABD ve Ermenistan arasında ‘Stratejik Ortaklık Komisyonu’ kuruldu

ABD ile Ermenistan arasında savunma ile ekonomi alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan "Stratejik Ortaklık Komisyonu" anlaşması imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, dün (14 Ocak) Washington'da düzenlenen imza törenine katıldı.

Blinken, iki ülke arasında artan işbirliğinin altını çizerek, özellikle savunma, güvenlik, ekonomi ve enerji gibi alanlarda bu işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

“Önemli bir dönüm noktası”

"Bu anlaşma, ABD ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu imza ile ABD-Ermenistan Stratejik Ortaklık Komisyonunu kuruyoruz," diyen Blinken, söz konusu komisyonun, ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda çerçeve sunacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ermenistan ile barışçıl nükleer enerji kullanımı konusunda işbirliği yapacakları bilgisini paylaşan Blinken, Ermenistan'ın IŞİD Karşıtı Koalisyona katılmak istediğini de sözlerine ekledi.

“İstikrarlı Güney Kafkasya”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, daha sonra söz alan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel barış için de çok önemli olduğunu belirtti.

Mirzoyan, "Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı ve sürdürülebilir barışı teşvik etme konusunda ABD'nin desteğini takdir ediyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya’nın, tüm bölgesel aktörlerin ve uluslararası topluluğun çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ermenistan, barış gündemine ve bunun uygulanmasına olan bağlılığını sürdürmektedir," dedi. (TY)