ABD ve dokuz Avrupa ülkesi, BM’nin Filistin’e yardım fonuna desteğini kesti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin finansal desteği kesmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrailli yetkililerin, bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023’te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve Fransa, UNRWA’ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Bu karar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani yardım çalışmalarımızı tehdit ediyor” dedi.

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UNRWA'nın şeffaf ve bağımsız soruşturma talep ettiğine dikkati çeken Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'deki başlıca insani yardım kuruluşu olduğunu ve 2 milyondan fazla insanın hayatta kalmak için bu kuruluşa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için “can simidi” olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti.

“Bölgedeki insani yardım faaliyetleri sona erebilir”

Lazzarini, “Özellikle bölgede savaş, yerinden edilme ve siyasi krizlerin yaşandığı bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden iddialar nedeniyle bir kuruluşa ve hizmet ettiği tüm topluma yaptırım uygulamak son derece sorumsuzca olacaktır” dedi.

Ülkelerin desteklerini geçici süreyle kesmesinin bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sona ermesine neden olabileceğini belirten Lazzarini, ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye çağırarak Gazze'deki insanların yaşamının buna bağlı olduğunu vurguladı.

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Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Gazze'deki Filistinlilerin bu ek toplu cezalandırmaya ihtiyacı yoktu. Bu hepimizi lekeliyor" diye yazdı.

BM: İlgili personelin işine son verildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

Gazze'deki sivillerin yaşamlarını sürdürebilmesi için UNRWA'nın yardımlarına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Guterres, yazılı açıklamasında, İsrailli yetkililerin iddialarına ilişkin BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) soruşturma başlatıldığını, olaya karışan 12 kişiden 9'unun kimliğinin tespit edildiğini ve bunların UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini tarafından işlerine son verildiğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemiş, UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Filistin: Toplu cezalandırma

Filistin Devlet Başkanlığı de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı; İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanyanın Filistin davasının tasfiyesini amaçladığını ve bunun, “toplu bir cezalandırma olduğunu” belirtti.

UNRWA'ya finansal desteğini kesme kararı alan ülkelere de bu kararlarından geri adım atma çağrısında bulunuldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada “UNRWA'ya sağlanan finansmanın askıya alınması ve Filistin halkını yok etme konusunda İsrail'e desteğin sürdürülmesi kararı çifte standarttır. Bu adım, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insanlık dramı da dikkate alındığında milyonlarca Filistinliye toplu cezalandırma anlamına gelmektedir” dendi.

Arap Birliği: Sivilleri açlık ve tehcirle baş başa bırakmak

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde UNRWA merkezlerini hedef aldığını ve çalışanlarını öldürdüğünü hatırlatan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Tel Aviv'in sistematik kışkırtma kampanyası yürüterek UNRWA'yı tümüyle bitirmeyi hedeflediğine dikkati çekti.

Batıdaki bazı ülkelerin, birkaç kişiye yönelik suçlamalar üzerine bu tehlikeli aşamada UNRWA'ya finansal desteklerini askıya alma kararına anlam veremediklerinin altını çizen Ebu Gayt, "Bu kampanya yeni de değildir. Faaliyet gösterdiği 5 bölgede milyonlarca Filistinli mülteciye hizmet veren UNRWA'nın çalışmalarını durdurma talepleri, birkaç yıldan beri farklı şekillerde tekrarlandı. Hedef ise uluslararası toplumu, UNRWA aracılığıyla mültecilere yardım etme sorumluluğundan vazgeçirmek ve tüm yükü Filistin davasına destek veren ülkelere yıkmaktır" dedi.

UNRWA'nın 1949 yılında Birleşmiş Milletlerin (BM) kararıyla kurulduğunu ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun da adil bir çözüm oluncaya kadar uluslararası toplumda olduğuna işaret eden Ebu Gayt, İsrail tarafından Gazze'ye karşı kanlı bir savaşın sürdürüldüğü bir dönemde bu sorumluluktan kaçmanın, Filistinli sivilleri açlık ve tehcirle baş başa bırakma anlamına geldiğini kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)