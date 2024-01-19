ABD ve BM’den “iki devletli çözüme” destek

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun "Filistin devleti kurulmasına karşı" olduğuna ilişkin açıklamasıyla ilgili, iki devletli çözüme olan desteklerinde değişiklik olmadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Netenyahu'nun Filistin devleti kurulmasını desteklemediğine ilişkin ifadelerinin hatırlatılması üzerine Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tutumunda bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Dujarric, "Daha önce de birçok kez söylediği gibi Genel Sekreter, mevcut trajedinin bir fırsata çevrilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

Bu çerçevede İsrail ve Filistin halkının meşru güvenlik kaygıları giderilerek siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini aktaran Dujarric, bunun nihai olarak iki devletli bir çözüm anlamına geldiğini dile getirdi.

“Hem İsrail hem de Filistin halkının çıkarına”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Carolina'ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA’nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail-Filistin meselesine ilişkin iki devletli çözüm konusunda isteğinin değişmediğinin altını çizen Kirby, bunun hem İsrail hem de Filistin halkının çıkarına olduğunu söyledi.

Kirby, esasen iki devletli çözümün bölge için de en iyi seçenek olduğunu kaydederek, "Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Filistin halkını temsil edecek bir yönetim istiyoruz”

Kirby, Filistin halkının barış ve güven içinde bağımsız bir devlet çatısı altında yaşama hakkı olduğunu vurguladı.

Kirby, halihazırda temel odak noktalarının İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması için ihtiyaçlarını gidermek ve Gazze'ye insani yardım sağlamak olduğunu aktararak, "Ancak çatışma sonrası da bir noktada gelecek. Biz ne istediğimiz konusunda çok açık olduk. Gazze'de Filistin halkını temsil edecek bir yönetim istiyoruz. Onların oyu ve sesi var, Gazze'nin tekrar işgal edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Netanyahu ne dedi? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ABD yönetimine bildirdiğini söyledi. Netanyahu, dün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'a karşı kesin bir zafer" elde edene kadar Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceklerini ifade etti. İsrail Başbakanı, ABD medyasında yer alan "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine, "Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini aktaran Netanyahu, "Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda yalnızca, İsrail'in, Gazze'nin tamamı üzerinde güvenlik kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak bir anlaşmayı kabul edeceğini savunan Netanyahu, bunu da ABD'li yetkililere söylediğini belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)