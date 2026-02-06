ABD vatandaşlarını İran'ı terk etmeye çağırdı

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi.

İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin. İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın." denildi.

İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

ABD elçiliği 40 yılı aşkın süredir kapalı

İran'da Ayetullah Humeyni liderliğindeki devrimin ardından 4 Kasım 1979'da işgal edilen ABD'nin Tahran Büyükelçiliği günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

İran ile ABD arasındaki diplomatik krizin başlamasına neden olan büyükelçilik işgali sırasında 52 diplomat 444 gün boyunca bu binada rehin tutuldu. Elçilik alanı işgalden sonra Devrim Muhafızları Ordusu'na teslim edildi.

Toplamda 50 bin metrekarelik alana yayılan ABD Büyükelçiliğinin sadece ana binası 2016'da müzeye dönüştürüldü. Yerli ve yabancı misafirlerin ziyaret edebildiği müze, uzun süredir tamir ve tadilat nedeniyle kapalı durumda.

Müze kapsamında ziyaretçiler, işgal edilmeden önce ABD Büyükelçisinin bulunduğu ana hizmet binasını gezebiliyor. Büyükelçiliğin diğer bölümleri ise Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılmaya devam ediyor.

İran'da Şah yönetimi zamanında yaklaşık 80 yıl önce inşa edildiği belirtilen büyükelçilikte kullanılan malzemelerin çoğu ABD menşeli. Çelik kapılar, kapı anahtarlıkları, elektronik cihazlar ve diğer malzemelerin ABD'den getirilmesine özen gösterilmiş.

(Mİ)