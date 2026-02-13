ABD, Ürdün-Irak sınırındaki Tenf üssünü boşaltarak Suriye'nin güneyinden çekildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından 2014'te kurulan kurulan Birleşik Müşterek Görev Gücü – Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR), IŞİD'e karşı mücadelede ortak güçlere danışmanlık, yardım ve destek sağlıyordu.

Üs Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırlarıyla kesişim bölgesinde yer alıyor ve ABD ordusu bu üste "Özgür Suriye Ordusuna" (ÖSO) eğitim ve destek veriyordu.

ABD Savaş Bakanlığı nisan 2025'te ABD ordusunun 2019'da IŞİD'in alan kontrolünün son bulmasından sonra Suriye'deki üslerini birleştirmeye başlayacağını duyurmuştu.



CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, “ABD kuvvetleri, terörist şebekenin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ortak güçlerin öncülüğündeki çabaları desteklerken, bölgede ortaya çıkabilecek herhangi bir IŞİD tehdidine yanıt vermeye hazır konumda kalıyor." dedi.

“IŞİD üzerindeki baskıyı sürdürme[nin], ABD topraklarını korumak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek için elzem [olduğunu]" da ekledi.

CENTCOM açıklamasına göre, son iki ayda, ABD kuvvetleri 350'den fazla hassas mühimmat kullanarak 100'ü aşkın hedefi vurdu ve 50'yi aşkın IŞİD mensubunu yakaladı veya öldürdü.

(AEK)