ABD, Ukrayna'yı yalnız bıraktı

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceğini ve iki ülke arasındaki savaşı durduracağını açıklaması üzerine pek çok ülke, olası bir Rusya-Ukrayna ateşkesi gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Trump, Putin ve Zelenskiy ile bir araya geleceğini açıkladı

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında bugün NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı. Halen devam eden toplantıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Almanya, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes senaryosu üzerine konuştu.

ABD: "Ukrayna'nın NATO'ya üye olması gerçekçi değil"

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

ABD’nin Ukrayna'da savaşı diplomasi yoluyla sonlandırmayı amaçladıklarını söyleyen Hegseth, Ukrayna’nın NATO'ya üye olmasının ve 2014 öncesi sınırlarına geri dönmesinin “gerçekçi bir hedef olmadığını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını diplomasi yoluyla sonlandırmayı “en önemli öncelik” olarak gördüğünü, bunun için hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı masaya getirmeyi amaçladığını vurgulayan Hegseth, toplantıda mevkidaşı Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umorev'e hitaben şunları söyledi:

Sizin gibi biz de egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz ancak buna Ukrayna'nın, 2014 öncesi sınırlarına geri dönmenin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek başlamalıyız. Bu hayali hedefin peşinden gitmek yalnızca savaşı uzatacak ve daha fazla acıya neden olacaktır. Ukrayna için kalıcı bir barış, savaşın tekrar başlamasına engel olmak için sağlam güvenlik garantilerini içermelidir.

Almanya: "Müzakerelere Avrupa da dahil olmalı"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Avrupa'nın da dahil olması gerektiğini söyledi.

Pistorius, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Putin, bu müzakerelere girme konusunda gerçekten ciddiyse ki son 3 yılın deneyimlerine dayanarak, bu konuda en azından bazı şüpheler olabilir, o zaman savaş alanında derhal harekete geçmeli ve Ukrayna'yı yok etmeyi bırakmalıdır. Benim için Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği açıktır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur.

Ukrayna'da barış müzakerelerinin nasıl ilerleyeceği ve sonuçlanacağının henüz belli olmadığını bildiren Pistorius, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Üzücü olan şey, Trump yönetimi daha müzakereler başlamadan Putin'e, şimdiden açık bir şekilde tavizler vermiş olmasıdır. Benim açımdan Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini ya da ülkenin olası toprak kaybını sadece müzakere masasında tartışmak daha iyi olurdu.

Fransa: "Ukrayna'nın güçsüz olması Avrupa'nın güvenliğine zararlı"

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'nın "güçsüz" olduğu barış müzakerelerinin Avrupa'yı "dramatik güvenlik durumuna" sürükleyeceğini söyledi.

Lecornu, barışın sağlanması için müzakerelerde Ukrayna'nın güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini vurgulayarak, "Fransa için her şey temelde çok basit ve açık. Ya güçle barışa izin veren ya da aksine güçsüzlükle barışa izin veren müzakere parametreleri içindeyiz. Ve güçsüzlükle sağlanan barış maalesef bizi dramatik bir güvenlik durumuna götürecektir.“ ifadelerini kullandı.

Çin: "Çözümün tek yolu diyalog"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin’de yaptığı basın toplantısında AA muhabirinin Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri gündemine ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi:

Hem Rusya, hem ABD, etki sahibi büyük ülkeler. Çin, iki ülke arasında uluslararası sorunlarda iletişimin ve diyaloğun güçlendirildiğini görmekten memnun. Ukrayna krizi konusunda çözümün tek mümkün yolu diyalog olduğuna inanıyoruz. Çin, krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları destekliyor. Tüm taraflarla iletişim halinde siyasi çözüm için yapıcı rol oynamaya hazırız.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in savaşın başlamasının ikinci gününde barış görüşmelerinin başlatılması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Guo, krize siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeyi ve taraflar arasında doğrudan diyalog için yapıcı rol oynamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Guo, Hegseth'in, Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesinin, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının "gerçekçi olmadığını" açıklamasına ilişkin de şunları söyledi:

Mevcut koşullarda tüm taraflar sakin olmalı ve itidalle hareket etmeli. Krizi genişletecek ve karmaşıklaştıracak hareketlerden kaçınmalı. İlgili tarafları diyalog ve istişareleri sürdürmeye, dengeli ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa ederek kalıcı barışı sağlayacak bir çözüm bulmaya çağırıyoruz.

(EC)