ABD uçağı Akdeniz’de düştü: 5 asker hayatını kaybetti

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım’da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz’e düşen ABD askeri uçağındaki 5 personelin öldüğünü duyurdu.

EUCOM açıklamasında, uçağın "askeri eğitimin bir parçası olarak rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında bir aksilik yaşadığını" belirterek uçakta bulunan beş hizmet mensubunun tamamının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Komutanlık, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, yakınlardaki ABD askeri uçakları ve gemilerinin de dahil olduğu arama ve kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığını kaydetti.

Austin: Eğitim kazası

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin de dün (12 Kasım) yaptığı açıklamada, "Cuma akşamı geç saatlerde Akdeniz'de meydana gelen bir eğitim kazasında beş ABD hizmet mensubunun trajik kaybının yasını tutuyoruz" dedi.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasından sonra ABD ordusu Akdeniz’e başta Ford ve Eisenhower adlı uçak gemileri olmak üzere bölgede yoğun konuşlandırma yapmaya başlamıştı.

(NT)