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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 09:35
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 09:54
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ABD uçağı Akdeniz’de düştü: 5 asker hayatını kaybetti

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, "Cuma akşamı Akdeniz'de meydana gelen bir eğitim kazasında beş ABD askerinin trajik kaybının yasını tutuyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/abd-ucagi-akdenizde-dustu-5-asker-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım’da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz’e düşen ABD askeri uçağındaki 5 personelin öldüğünü duyurdu.

EUCOM açıklamasında, uçağın "askeri eğitimin bir parçası olarak rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında bir aksilik yaşadığını" belirterek uçakta bulunan beş hizmet mensubunun tamamının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Komutanlık, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, yakınlardaki ABD askeri uçakları ve gemilerinin de dahil olduğu arama ve kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığını kaydetti.

Austin: Eğitim kazası

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin de dün (12 Kasım) yaptığı açıklamada, "Cuma akşamı geç saatlerde Akdeniz'de meydana gelen bir eğitim kazasında beş ABD hizmet mensubunun trajik kaybının yasını tutuyoruz" dedi.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasından sonra ABD ordusu Akdeniz’e başta Ford ve Eisenhower adlı uçak gemileri olmak üzere bölgede yoğun konuşlandırma yapmaya başlamıştı.

(NT)

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