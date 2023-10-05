ABD, Türkiye'ye ait SİHA'yı hedef gözeterek düşürdüğünü açıkladı

ABD yetkilileri, Kuzeydoğu Suriye'de ABD ve SDG güçlerinin bulunduğu bir üssün yakınlarında uçmakta olan Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Reuters muhabiri:

"ABD'nin düşürdüğü ilk Türk hava aracı"

A U.S. F-16 jet shot down a Turkish drone that was operating near American forces in Syria, in what is believed to be the first time the United States has downed a Turkish aircarft, a NATO ally. — Idrees Ali (@idreesali114) October 5, 2023

Haberi yapan Reuters muhabiri İdris Ali X'teki sosyal medya hesabında haberine sahip çıkarak ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin bir hava aracını düşürdüğü ilk olay olduğunu açıkladı.

Hakan Fidan'ın hedef göstermesi sonrasında

Olay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de "YPG'nin kontrolündeki tüm tesislerin artık meşru hedef" olduğu açıklamasından bir gün sonra meydana geldi.

Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

ABD'li yetkililer: "Türkiye'yi uyardık"

Reuters’ın haberine göre, olayın ardından verdikleri demeçte ABD'li yetkililer, Türkiyeli yetkilileri ABD askeri tesisleri yakınlarında faaliyet göstermekte oldukları konusunda uyardıklarını belirtti.

Türkiyeli yetkili: "Düşürülen SİHA TSK'nin değil"

Buna karşılık Reuters'e konuşan "Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili", düşürüldüğü ifade edilen SİHA'nın "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını" söylemişti.

Ancak Wall Street Journal’da yer alan "ABD Jeti Suriye Üzerinde Türk SİHA'sını Düşürdü" başlıklı bir başka haberde de "olayla ilgili bilgi sahibi bir kişi"nin Türkiye’nin SİHA'sının ABD F-16'sınca düşürüldüğünü söylediği kaydedildi.

"SİHA TSK'ye değil MİT'e ait"

Gelişmelerle ilgili olarak X'teki hesabından açıklama yapan Middle East Institute kıdemli yorumcusu Charles Lister düşürülen SİHA'nın TSK'ye değil MİT'e ait olduğunu ileri sürdü.

Lister, MİT'in Kuzeydoğu Suriye'de son günlerde bazı saldırılar yürüttüğünü ve PKK'nin üstlendiği Ankara'daki 1 Ekim saldırısyla irtibatlı olduğu iddia edilen kişileri hedef aldığını, SDG ile bağlantılı olduğu iddia edilen hedef ve altyapılara yönelik daha geniş hava harekatının ise TSK tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

ABD'nin "kaygısı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." ifadelerinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 4 Ekim'de düzenlediği haftalık basın toplantısında Fidan'ın 1 Ekim Ankara saldırısı sonrası açıklamalarını yorumlamıştı.

ABD Dışişleri: Kuzey Suriye'de askeri gerilimin tırmanmasından kaygılıyız

Patel, gelişmeler üzerine "ABD ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki askeri gerilimin tırmanmasından da kaygılı. Özellikle sivil nüfus üzerindeki etkisinden ve IŞİD'i yenmek için devam eden çabalar üzerinde yaratabileceği etkiden endişe duyuyoruz." demişti.



(AEK)