ABD, Türkiye'ye ait SİHA'yı hedef gözeterek düşürdüğünü açıkladı

ABD yetkilileri, Kuzeydoğu Suriye'de ABD ve SDG güçlerinin bulunduğu bir üssün yakınlarında uçmakta olan Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü söyledi.

A U.S. F-16 jet shot down a Turkish drone that was operating near American forces in Syria, in what is believed to be the first time the United States has downed a Turkish aircarft, a NATO ally.