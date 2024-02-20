ABD, Türkiye ve İsrail'i Suriye ve Hizbullah'a karşı donatıyor

Hükümet kaynaklarından sızan bilgilere göre ABD, Suriye ve Hizbullah'a karşı takviye etmek amacıyla Orta Doğu'daki kilit müttefiki İsrail'e 227 kiloluk 1,000 adet MK-82 güdümsüz bomba dahil çeşitli askeri malzeme sevk ediyor.

ABD aynı amaçla Türkiye'ye askeri destek paketini de hızlandırarak uygulamaya çabalıyor.

İsrail'in Filistin, Lübnan ve

Suriye güçleriyle süren savaşı

Bulgaristan'da yayımlanan askeri yorum mecrası Bulgarian Military'nin internet sayfasında Wall Street Journal'dan naklen aktarıldığına göre, bu ABD kararının gerisinde İsrail Savunma Güçleri'nin (İsrail Ordusu) Gazze Şeridi'ndeki dağınık Filistin gerillalarına yönelik operasyonlarıyla eş zamanlı olarak Lübnan Hizbullah hareketi milisleriyle yaşadığı çatışmalar yatıyor. Ayrıca, Ekim'de Gazze'de patlak veren çatışmalardan bu yana İsrail Hava Kuvvetleri'nin, komşu Suriye'ye yönelik sortileri de belirgin bir biçimde tırmanmaya devam ediyor.

ABD'ye göre İsrail insan hakları

ihlallerine karşı mücadele ediyor

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden bildirildiğine göre, bu sevkiyatı hızlandırmaya yönelik çabalar da bölgede beliren tehditler karşısında hız kazanıyor. ABD'nin bakış açısından İsrail'in girişmeyi tasarladığı askeri operasyonlar, geniş çaplı insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik gerekli önlemler olarak algılanıyor. Dahası ABD, özellikle kendi sağladığı teçhizatın kötüye kullanımıyla ilgili müzakerelerde de İsrail'i saydam bir ortak olarak görüyor.

ABD'nin İsrail'e en son, 2023'te yeraltı sığınaklarını tahrip amaçlı 100 adet BLU-109 bombası sağladığı ortaya çıkmıştı. Ekim'de çatışmaların başlamasından yalnızca iki ay sonraysa şaşırtıcı bir biçimde İsrail'e 15 bin bomba sevk edildi.

ABD'nin operasyonları için İsrail'e bu çapta mühimmat tedarikini sürdürmesi uluslararası alanda tartışmalara da yol açtı. Batı dünyası dışında birçok gözlemci, İsrail'i Filistin nüfusuna yönelik savaş suçları, hatta soykırımla suçluyor.

Türkiye de sırada

ABD aynı zamanda İsrail'e verdiği desteğe paralel olarak önemli bir bölgesel NATO müttefiki olan Türkiye'ye silah tedarikini de hızlandırdı. Biden yönetimi, F-16 savaş uçakları, aviyonik sistemler ve havadan atılan füzeleri içeren 20 milyar dolarlık silah transferini hızlandırmak istiyor.

Türkiye de, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ayak uydurarak, bundan önce Hizbullah hedeflerine olduğu gibi Suriye hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu arada Türkiye'yi yeniden F-35 programına dahil etme önerisi de değerlendiriliyor. Türkiye, İsrail dışında, bölgedeki bu beşinci nesil savaş uçaklarını edinme onayı verilen yegane ülke ve bu uçaklar İsrail'in savaş çabasına önemli katkıda bulunuyor.

MK-82'ler MK-82, güdümsüz, düşük dirençli, genel amaçlı bir bomba türü. Genellikle hedefine ulaşmakta yerçekimine dayandığından sıklıkla "yerçekimi bombası" olarak da adlandırılıyorr. MK-82, Amerika Birleşik Devletleri askerlerince kullanılan standartlaştırılmış hava atılan Mark 80 serisinde yer alıyor. Yaklaşık 227 kilogram ağırlığındaki MK-82, bomba gövdesi, kuyruk montajı ve patlayıcıyı içeriyor. Yaklaşık 2.2 metre uzunluğuyla oldukça büyük bir mühimmat bileşeni. MK-82'nin savaş başlığı, TNT ve alüminyum tozu karışımı olan Tritonal patlayıcı içeriyor. Bu bileşim, patlama etkisini artırarak bombayı daha yıkıcı hale getiriyor. Savaş başlığının kendisiyse yaklaşık 87 kilo ağırlığında. MK-82'yi kullanmaya uygun farklı tipteki uçaklar arasında F-16 Fighting Falcon ve F/A-18 Hornet gibi savaş uçakları ve B-1 Lancer ve B-2 Spirit gibi bombardıman uçakları var. MK-82'nin insansız hava araçları veya dronlarla uyumlu oluşu da ayrıca kullanım seçeneklerini genişletiyor.

(AEK)