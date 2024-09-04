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Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 09:29
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 09:33
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ABD, Türkiye'den kaçırılan eseri iade etti

Türkiye'den kaçırılarak ABD'nin Boston kentindeki bir müzede uzun yıllar sergilenen Lidya dönemine ait yaklaşık 2500 yıllık altın kolye, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resmi törenle Türkiye'ye teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD, Türkiye'den kaçırılan eseri iade etti

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.

Tarihi eserin devir töreninde Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi Yetkilileri hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir." dedi.

Altın kolyenin bölge için tarihi ve kültürel önemine değinen Demirel, "Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.

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