ABD: Trump yönetimi ajanların "göçmen avı"nda öldürdüğü ABD yurttaşı kadını "yerli terörist" ilan etti

Minneapolis ve diğer ABD kentlerinde Trump'ın "göçmen avı" kampanyasını yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının 37 yaşındaki Renee Nicole Good’u arabasının direksiyonunda öldürmesine karşı geniş bir protesto dalgası patlak verdi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minnesota Valisi Tim Walz (2024 seçimlerinde Demokrat Başkan Yardımcısı adayı), federal hükümete şehirdeki ICE varlığına son vermesi çağrısında bulundu.

Kristi Noem'in ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise, Good'u öldüren ICE ajanının, Good'un arabasıyla çarpması sonucunda yaralandığını ve iyileşmesinin beklendiğine dair bir öykü anlatıyor. Ancak yerel yetkililer bu anlatıyı kuvvetle reddediyor.

Olayı takip eden Birleşik Krallık gazetelerinden The Guardian, videolarda ICE memurlarının yaralandığına dair "görünür bir işaret olmadığını", The Independent ise görgü tanıklarının çektikleri videolarının DHS açıklamasını desteklemediğini bildiriyor.

ABD'de yaygın protestolar

ICE ajanlarının öldürdüğü Renee Nicole Good için bir anma afişi

Good'un öldürüldüğü Minneapolis'te federal göçmenlik binası önünde binlerce kişi toplandı. Göstericiler, “ICE defolsun” sloganları eşliğinde, Good’a adanmış pankartlar ve federal göçmen politikalarını protesto eden dövizler taşıdı. Bazı noktalarda polisin kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve kimyasal maddeler kullandığı, protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

Minneapolis'in yanısıra, Chicago ve Midwest'te, Philadelphia, Pennsylvania Bölgesi'nde gösteriler, Los Angeles, Güney Kaliforniya’da büyük protestolar gerçekleştirildi. Los Angeles’ta Good’un öldürülmesine duyulan öfke, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerle ifade edildi. Oregon'un Portland ve Eugene gibi kentlerinde öfkeli ve "adalet” vurgulu gösteriler yapıldı. New York, Albany’de kent meclisi üyeleri ve aktivistler Adliye Sarayı önünde ICE’nin şiddet uygulamalarını, ailelerin bölünmesini ve federal operasyonların çoğalmasını kınayan pankartlar taşıdı. San Francisco’da yüzlerce kişi ICE ofisleri önünde toplandı.

Çoğu kentte, protestoların yanında mum yakma, sessiz nöbetler, Renee Good’un hayatı ve insanlık adına mücadelesini anma törenleri düzenlendi.

Minneapolis'te Good'un öldürülmesi

AP'nin haberine göre, 7 Ocak Çarşamba günü Trump yönetiminin “son dönemin en kapsamlısı” diye duyurduğu yeni göçmen operasyonunun ilk saatlerinde, bir ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisi 37 yaşındaki Renee Nicole Good’u kullandığı SUV içinde vurdu. Good olay yerinde hayatını kaybetti.

Federal yetkililer, bunun “meşru müdafaa” olduğunu söylerken, başta Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minnesota Valisi Tim Walz olmak üzere yerel yetkililer silahlı müdahaleyi ve ölümü “gereksiz ve önlenebilir” bulduklarını açıkladı. Olay kısa zamanda protestolara ve soruşturma yetkisinin hangi makamda olması gerektiğine yönelik tartışmalara yol açtı.

Nasıl oldu?

ICE görevlisi, Minneapolis’teki göçmen avı uygulaması sırasında Renee Nicole Good'u kent merkezinin güneyinde karla kaplı bir konut alanında, George Floyd’un 2020’de öldürüldüğü noktaya yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta, aracının içindeyken yakın mesafeden ateş ederek vurdu.



Olayın hemen ardından yüzlerce kişi toplanarak cinayeti protestoya başladı. Protestolar ve siyasi tartışma perşembe günü de sürdü.



Öldürülen, 37 yaşındaki Renee Nicole Good üç çocuk sahibi bir yazar; öldüren, adı henüz resmen açıklanmayan bir ICE görevlisi. Olayın meydana gelmesine yol açan operasyonu yürüten makamlar DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve yerel yönetim/polis birimleri.

DHS, cinayetin ardından Minneapolis–St. Paul bölgesine binlerce federal görevli yığdığını ve bunun geniş çaplı bir göçmen/denetim operasyonu olduğunu duyurdu. Yerel yönetim ve sivil toplum ise “yığınağın" kentte korku iklimi yarattığını, operasyonun “medyatik güç gösterisi” olduğunu söylüyor.

AP ve Washington Post’un aktardığı görüntülerde, Good'un kullandığı aracın düşük hızda harekete başladığı anda bir görevlinin sürücü tarafına yakın mesafeden ateş ettiği görülüyor; federal yetkililer ICE ajanının “araçla ezme girişimi” karşısında “meşru müdafaa” maksadıyla ateş ettiği anlatısına başvururken görüntü çözümlemeleri ve tanık anlatımları bu anlatıyla çelişen unsurlar içeriyor. Ayrıca her iki kaynak olay yerine ilk yardım ulaştırılmasının geciktirildiği ve sivil ilk yardım girişimlerinin engellendiğine dair iddiaları da haberleştiriyor.

Doğruluk denetimi: Trump ve Kristi Noem'in anlatısı “Meşru müdafaa / görevli aracı durdurmak için ateş etti” iddiası Trump ve DHS anlatısı: Görevli “kendisini korumak için” ateş etti.

Eldeki kanıtlar: Washington Post’un video çözümlemesine göre, ateş anında görevlinin aracın doğrudan çarpma hattında olmadığı görülüyor; bu bulgu, “kaçınılmaz çarpma tehdidi” anlatısını zayıflatıyor.

Sonuç: “Meşru müdafaa” kesin hükmü için erken; ancak video analizi, tehdidin düzeyi konusunda Trump/DHS anlatısını tartışmalı hale getiriyor. Noem’in “araçla saldırı / yerli terör” öyküsü Noem’in iddiası: İç Güvenlik Bakanı Noem, Good’un gün boyu operasyonu “izleyip engellediği”, ardından aracı “silah gibi” kullanarak görevlilere saldırdığı ve bunun “yerli terör” sayılması gerektiğini iddia ediyor.

Kanıtlar: AP, yerel yetkililerin Noem’in “yerli terör” ve “kaçınılmaz saldırı” çerçevesine açıkça itiraz ettiğini; görüntülerin de olayın yorumunu tartışmalı kıldığını yazıyor.

Sonuç: “Yerli terör” ABD hukukunda özgül bir sınıflandırma ve kanıt eşiği gerektiriyor; halen kamuya açıklanmış kanıtlar, Noem’in bu ağır nitelemesini kesin biçimde doğrulayacak açıklıkta değil. “Görevli yaralandı/araç çarptı” iddiası Federal açıklamalar: Hükümet ICE görevlisinin yaralandığı ve tedavi gördüğü bilgisini dolaşımda tutuyor.

Yerel/bağımsız anlatımlar: Olayın hemen sonrasında, aracın gerçekten görevlilere çarpıp çarpmadığına ilişkin görüntülerden kesin sonuç çıkarmanın zor olduğuna ve anlatıların çatıştığına dikkat çekiliyor.

Sonuç: “Araç ajana çarptı" iddiası henüz bağımsız ve kuşkudan arınmış bir şekilde teyit edilmiş değil; soruşturma bu soruda düğümleniyor. “Soruşturma şeffaf ilerliyor” iddiası Sahadaki durum: AP’ye göre Minnesota BCA (Bureau of Criminal Apprehension), federal savcıların erişim kısıtlamaları nedeniyle soruşturma sürecinden çekildiğini açıkladı. Bu, “yerel denetim ve şeffaflık” tartışmasını büyüttü.

Sonuç: Siyasi anlatı “meşruiyet ve şeffaflık”a vurgu yapsa da kurumsal yetki çatışması hükümetin kamuoyu nezdinde güvenilir bilgi sağladığına ilişkin kuşkuları besliyor.

Good kimdir? Çarşamba günü Minneapolis'te ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisince vurularak öldürülen Renee Nicole Macklin Good kısa süre önce Minnesota'ya taşınmış 37 yaşında üç çocuk annesi bir kadındı. Colorado doğumlu ABD yurttaşı Good'un sicilinde, trafik cezası dışında kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir suçtan yargılanmadığı görüldü. Sosyal medya hesaplarında Macklin Good kendini "şair, yazar, eş ve anne" olarak tanımlıyordu. Instagram hesabında pride bayrağı emojisi göstererek şu anda "Minneapolis'i deneyimlediğini" belirtmişti. Çocuklarının güvenliğinden kaygı duyduğu için adının açıklanmasını istemeyen eski kocası, Macklin Good'un çarşamba günü 6 yaşındaki oğlunu okula bıraktıktan sonra partneriyle birlikte Minneapolis'te karlı bir sokakta bir grup ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisiyle karşılaştığını söyledi. Çift, geçtiğimiz yıl Missouri, Kansas City'den Minneapolis'e taşınmıştı. Görgü tanıklarının çektiği ve sosyal medyada paylaşılan videoda, bir memurun Good'un arabasına yaklaştığı, kapıyı açmasını istediği ve kapı kolunu tuttuğu görülüyor. Macklin Good arabayı hareket ettirmeye başladığında, aracın önünde duran başka bir ICE memuru silahını çekiyor ve hemen yakın mesafeden araca en az iki el ateş ediyor. Trump yönetimi yetkilileri, Macklin Good'u arabasıyla federal ajanları ezmeye çalışan bir yerli terörist olarak niteledi. Eski eşiyse onun hiçbir aktivizmi olmadığını ve protestolara katıldığını bilmediğini söyledi. Eski eşi, Good'un gençliğinde Kuzey İrlanda'ya gençlik misyon gezilerine katılan, adanmış bir Hristiyan olarak tanımladı. Şarkı söylemeyi çok seviyordu, lisede koroda yer aldı ve üniversitede şan eğitimi aldı. Macklin Good'un ilk evliliğinden 15 ve 12 yaşlarında bir kızı ve bir oğlu vardı. 6 yaşındaki oğlu ise ikinci evliliğindendi. Eski kocası, son yıllarda çoğunlukla evde çalışan bir anne olduğunu, ancak daha önce diş hekimi asistanı olarak ve bir kredi birliğinde çalıştığını söyledi. Annesi Donna Ganger, Minnesota Star Tribune'e verdiği demeçte, “Renee tanıdığım en nazik insanlardan biriydi,” dedi. “Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara baktı. Sevgi dolu, merhametli ve şefkatliydi. Muhteşem bir insandı.”

(AEK)