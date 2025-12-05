ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2025 01:45
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2025 02:41
2 dk Okuma

GÖREV ONAYI YÜZDE 36'YA DÜŞTÜ

ABD: Trump Amerikalıların gözünden en düştüğü dönemde

Açıklanan son Gallup kamuoyu yoklaması, Donald J. Trump'ın ABD tarihindeki en düşük görev onayı düzeyine gerileyerek, önceki Başkan Joe Biden'in yarıştan çekilmek zorunda kaldığı dönemdeki yüzde 37'nin altına indiğini gösterdi. Amerikalılar, her şeyin kötüye gittiğini hissediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD: Trump Amerikalıların gözünden en düştüğü dönemde
Yaz aylarında milyonlarca Amerikalının katıldığı Trump'a karşı "Kral istemiyoruz" yürüyüşlerinden/Fotoğraf:Facebook

ABD'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden Gallup'ın perşembe günü açıklanan anketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev onayının yüzde 5 gerileyerek ikinci kez iktidara geldiği ocak 2025'ten bu yana en düşük düzey olan yüzde 36'ya çakıldığını, onaylamama oranının ise yüzde 60'a yükseldiğini ortaya çıkardı.

Son bulgular, muhalefetteki Demokratların ara seçimlerde güç kazandığı ve federal hükümetin 12 Kasım'da yeniden açılana kadar ABD tarihindeki en uzun süreli kapanmaya uğradığı dönemde 3-25 Kasım ​​arasındaki Gallup anketinden elde edilmişti.

Trump dokuz iç ve dış görevde sınıfta kaldı

Trump'ın görev onayı alamadığı dokuz dış ve iç mesele arasında suçla mücadele, dış ilişkiler, dış ticaret, göç, Orta Doğu, ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşı, federal bütçe ve sağlık hizmetleri var.

Son Gallup anketine göre, Amerikalıların ekonomiye güveni kasımda eksi 30'a geriledi. Bu, Biden döneminde temmuz 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye.

Ekonomik görünüm

Amerikalıların mevcut ekonomik koşullar ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerini birleştiren Gallup Ekonomik Güven Endeksi, eylül ve ağustos 2025'te -20 seviyesinde seyrettikten sonra ekimde eksi -23 seviyesinden 7 puan daha düşerek -30'a geriledi.

Kasımda, endeks temmuz 2024'ten bu yana en kötü performansla -35'e geriledi. Trump ocakta görevi devraldığında endeks -19 seviyesindeydi ve dönemin büyük bölümünde -10'larda seyremişti.

Amerikalıların ekonomiyle birlikte kötüleşen ruh halleri

Endeksteki düşüş, Amerikalıların ekonominin bugünkü ve gelecekteki durumuna ilişkin olarak kötüleşen ruh hallerine de yansıyor.

Var olan ekonomik koşulları mükemmel veya iyi olarak niteleyen ABD'li yetişkinlerin oranı, ekimde  yüde 24 iken kasımda yüzde 21'e geriledi. Bu arada, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 40'ı ekonomik koşulları kötü olarak niteliyor, böyle hissedenlerin oranı geçtiğimiz ay yüzde 37 idi.

Son anketlere göre, insanlar ekonominin geleceği konusunda giderek iyimserliklerini yitiriyor. Kasımda yetişkinlerinyüzde 27'si ekonominin iyileştiğini söylerken, ekimde böyle hissedenlerin oranı yüzde 31'di. Katılımcıların sadece üçte ikisinden çoğu, yüzde 68'i, ekonominin kötüleştiğini söylüyor.

Son beş yılda kaydedilen en düşük düzey, eski Başkan Biden'ın görevde olduğu Haziran 2022'de - 58 olarak keydedilmişti. Trump bunu da geride bırakmayı başardı.

(AEK)

