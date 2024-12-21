ABD: Temsilciler Meclisinin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri, son dakikada Trump'a rağmen hükümetin kapanmasını önledi

Cuma gece yarısı hükümetin fonlarının tükenerek zorunlu olarak kapanmasına saatler kala ABD Temsilciler Meclisi, Başkanı Mike Johnson'ın federal operasyonları ve afet yardımını geçici olarak finanse edecek ama Donald Trump'ın borçlanma tavanını askıya alma taleplerini reddeden yeni planını onayladı.

Temsilciler Meclisi 34'e karşı 366 oyla, hükümetin kapanmasını önleyen yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti. Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson sevk edilecek yeni harcama planının Trump'ın borç tavanını askıya alma talebini içermediğini söylemişti. Yeni mevzuat, mevcut finansman düzeylerini mart ortasına kadar uzatacak. Yasa tasarısı halen demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda saatler içinde oylanarak yürülüğe girecek.

Böylece geçimleri ve gelecekleri ABD hükümetinden alacakları maaşlar, ücretler, sosyal yardımlar ve afet desteklerine bağlı 10 milyonlarca ABD yurtttaşını en az iki ay gelirden yoksun bırakarak mağdur etmesi kaçınılmaz olan hükümet kapanması olasılığı ülke gündeminden düştü.

Ne olmuştu? Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat ve Cumhuriyetçi temsilcilerin hükümetin Noel döneminde kapanmasını önlemeye yönelik "iki partili" planını çarşamba günü apansız redddetmiş ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Cumhuriyetçi temsilcilerden federal fonların tükeneceği son güne kadar anlaşmayı esastan bir kere daha müzakere etmelerini istemişti. Trump, eldeki tasarı yerine, hükümet harcamalarının bir bölümünün sürmesini, Cumhuriyetçilerin hep rededegeldikleri, ülkenin borçlanma tavanını yükseltmeye yönelik çok daha tartışmalı bir hükümle birleştiren bir teklifle çıkagelmişti. Son anda yapılan değişiklikle Trump'ın borç tavanını yükseltmek yerine borç tavanını askıya almak şekline sokulan önerisiyle hükümet harcamalarınının finansmanının aynı tasarıya yerleştirilmesi, Demokratları ikna edemediği gibi 38 Cumhuriyetçi'nin de karşı oy kullanmasına yol açınca yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde Perşembe gecesi 174'e karşı 235 oyla reddedilmişti. Böylece yasal sürenin dolmasına 24 satten az bir zaman kala "geçici yasaları" çıkaramayan Temsilciler Meclisi hükümeti işvgöremez durumda bırakmıştı. ZARARI KAMU EMEKÇİLERİ ÇEKECEK Donald Trump kendi oyununa yenildi: ABD hükümeti 24 saat içinde kapanabilir

Temsilciler Meclisi nede anlaştı?

Yeni yasa tasarısı, hükümeti mart ayına kadar mevcut düzeylerde finanse etmeyi, çiftçilere 100 milyar dolar afet yardımı ve 10 milyar dolar tarımsal girdi desteği sağlarken Trump'ın borç tavanının yükseltilmesi ya da 2027'ye kadar askıya alınması ısrarlarını kapsam dışı bırakıyor.

Borç tavanı neden önemli?

Borç tavanı hükümetin mevcut yasal yükümlülüklerini karşılamak için ödünç alabileceği toplam para miktarını ifade ediyor. Hazine Bakanlığının bu miktarın üzerinde borç alabilmesi için Kongrenin tavanı yükseltmesi gerekiyor. Trump esasen kamu harcamalarının kısılması ama buna karşılık kamunun hiçbir sınır olmadan ABD milyarderlerinden borç almasında ısrar edince Cumhuriyetçi Temsilciler de ayrıştı ve önceki yasa çöpe gitti. "İki partili" anlaşma için Temsilciler Meclisi Trump'ı feda etti. Bu yeni Başkanın daha göreve başlamadan uğradığı ilk büyük yenilgi oldu.

ABD hükümeti kapanmayacak mı?

Bundan sonra kapanması için bir neden yok. Yasa tasarısı saatler içinde senatoya gidecek. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, yasa tasarısının "mümkün olan en kısa sürede" geçmesini umduğunu söyledi.

Demokrat Grup Başkanı Jeffries: "'MAGA Cumhuriyetçileri' durdurduk"

Demokratların Meclisteki lideri Hakeem Jeffries, yeni tasarının geçirilmesini "Amerikan halkı için bir zafer" olarak niteledi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, bir önceki tasarıya karşı oy kullanarak Trump'ın borç tavanını yükseltme ısrarını bastırmaya yardımcı olurken, cuma gecesi son paketin geçmesi için Cumhuriyetçilerden daha çok oy kullandılar.

Jeffries, "Temsilciler Meclisi Demokratları, aşırı MAGA Cumhuriyetçilerinin hükümeti kapatmasını, ekonomiyi çökertmesini ve ülke genelindeki işçi sınıfı Amerikalılara zarar vermesini başarıyla engelledi," dedi.

(AEK)