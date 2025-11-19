ABD Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığına "Epstein Dosyaları"nın tamamını açıklama emri verdi

Temsilciler Meclisi, salı günü Adalet Bakanlığını cinsel suçlardan mahkum edildikten sonra cezaevindeki hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin elinde tuttuğu dosyalarını kamuoyuna açıklamaya zorlayan yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti.

Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partili Adalet Bakanı, Trump'ın eski avukatı Pam Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel'in dosyaların açıklanamayacağına ilişkin olarak aylardır sürdürdükleri direnci aşmak için kamuoyunda oluşan olağanüstü muhalefet ve Demokrat Parti'nin kazandığı son sandalyeyle birlikte Meclisten Cumhuriyetçilerin de katkısıyla bu yönde bir kararı geçirebilecek sayıyı yakalaması karşısında Trump önceki gün dosyaların açıklanmasından yana olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı.

Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, oylamayı engelleme çabalarında başarısız oldu. Trump, dosyaların açıklanmasını öngören yasa tasarısının arkasındaki artan yığınağa boyun eğerek yasa Senatodan da geçerse kararı imzalayacağını söyledi. Temsilciler Meclisi oylamasından kısa bir süre sonra, Senato Çoğunluk Lideri John Thune de oylama için hızla harekete geçeceğini söyledi. Trump aylarca Epstein ile ilişkisini örtbas etmeye çalışmış ancak "kanka" olduklarını gösteren bir çok kanıt ortaya saçılmıştı.

En son Demokratların yayımladıkları e-postalar Trump ve Epstein'in çocuk istismarına yönelik etkinliklerini ele veren "mahrem" yazışmalarla doluydu.

Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı

FBI adını dosyalarda kararttığı için mi Trump "evet" dedi?

ABD Senatosu Adalet Komitesinin en üst düzey Demokrat üyesi Senator Richard Durbin, martta yaklaşık bin FBI personelinin Epstein ile ilgili yaklaşık 100 bin belgeyi elden geçirmek üzere 24'er saatlik vardiyalarla görevlendirilidiği konusunda eline geçen bilgiyi bir mektupla FBI ve Adalet Bakanlığı yönetimlerine ilettiğini açıkladı.

TIME dergisinin haberine göre, Durbin mektubunda , bu ajanlara Trump'ın adının geçtiği tüm materyali belirleyip ayırmaları talimatı verildiğini yazdı.

Bu materyallere ne oldu?

Durbin Adalet Bakanı ve Başsavcı Pam Bondi, FBI Direktörü Kash Patel ve FBI Direktör Yardımcısı Dan Bongino'ya hitaben yazdığı mektupta, bu işaretleme talimatını kimin verdiği, materyallere işaretlendikten sonra ne olduğu ve başka kişiler için de benzer işlemler yapılıp yapılmadığı türünden sorulara sorulara yanıt arıyor.

Durbin, "Bu çabaların çoğu çocuk olan [pedofili] mağdurları ve çocuk tanıklara ilişkin yasal koruma altındaki bilgileri tespit etme veya Bilgi Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamındaki talepleri uygun biçimde işleme koyma uzmanlığına sahip olmayan yüzlerce FBI New York Saha Ofisi personeli tarafından gelişigüzel bir şekilde desteklendi[ğini]" söyledi.

Durbin'in mektubu, Pam Bondi'ye daha çok Epstein belgesi yayınlaması için artan baskıların ardından geldi. Bondi cuma günü, Trump'ın talimatı üzerine, seks ticareti soruşturmasının ekindeki büyük jüri tutanaklarının ifşası için federal mahkemeye başvuracağını söylemişti. Trump da, perşembe akşamı Truth Social'da "ilgili tüm Büyük Jüri ifadelerinin" yayınlanmasını istediğini söyledi ve geçmiş Demokrat yönetimlerin gerçeği gizlediğini iddia etti.

Bondi daha önce FBI'ın, Epstein ile ilgili çok sayıda kanıtı ofisinde tuttuğunu belirtmişti; bunlar arasında, bu yılın başlarında tam erişim talebinde bulunduktan sonra teslim edilen bir "kamyon dolusu" belge de vardı. Şubatta yayınlanan kısmi bir raporda, Epstein'ın evlerinden ele geçirilen 300 gigabayttan fazla verinin listelendiği bir kanıt kaydı ortaya çıktı.

Küresel elitlerle bağlantıları olan bir finansçı olan Epstein, Temmuz 2019'da federal seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bir ay sonra, yetkililerin intihar olarak nitelendirdiği şekilde Manhattan'daki bir federal hapishanede öldü. Uzun süredir birlikte çalıştığı ortağı Ghislaine Maxwell 2021'de suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasını çekiyor.

Trump ve müttefikleri, yıllarca Epstein'ın ölümüyle ilgili komplo teorilerini desteklemiş ve siyasal muhaliflerini suçlayacak kanıtların ortaya çıkacağını öne sürmüşlerdi. Ancak Trump'ın yeniden başkan olması ve soruşturmadan sorumlu kurumlara başlıca yakınlarını atamasından sonra, kendi destekçilerinden bazıları yönetimin davayı ele alış biçiminden kuşku duyduklarını açıkça ifade etmeye başladılar.

Durbin mektubunda şöyle yazdı:

Amerikan halkı, ulusumuzun tarihindeki en rahatsız edici cinsel istismara yönelik insan kaçakçılığı soruşturmalarından biriyle ilişkili kayıtların gözden geçirilmesi ve yayımlanmasında — ya da bastırılmasında — siyasi etkenlerin rol oynayıp oynamadığını bilmeyi hak ediyor.”

(AEK)