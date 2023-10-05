ABD tarihindeki en büyük sağlık çalışanı grevi 2'nci gününde

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Kaiser Permanente'nin 75 binden fazla çalışanı, kötü çalışma koşulları nedeniyle dün (4 Ekim) greve başladı.

CNN’in haberine göre Kaliforniya, Colorado, Washington, Virginia, Oregon ve Washington DC'de greve başlayan sağlık çalışanları, Kaiser Permanente'nin toplam personelinin yüzde 40'ını oluşturan bir sendikalar koalisyonu tarafından temsil ediliyor. Grev yerel saatle dün sabah 6'da başladı ve Cumartesi sabahına kadar devam edecek.

Sağlık çalışanları, ‘anlamlı’ bir yanıt bekliyor

Kaiser Permanente'den yapılan açıklamada, sendikayla aralarındaki pazarlık oturumlarının bir anlaşma olmadan sona erdiği, ancak "pazarlıkta bir dizi geçici anlaşmaya" varıldığı belirtildi.

Kaiser Permanente Sendikalar Koalisyonu Sözcüsü Caroline Lucas yaptığı açıklamada, "Ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Kaiser yöneticilerinden güvenli personel istihdamı, görevdeki sağlık çalışanları için dış kaynak kullanımı korumaları ve işten ayrılmaları azaltmak için adil ücretler gibi bazı temel önceliklerimizle ilgili anlamlı bir yanıt bekliyor. Koalisyon bünyesindeki sağlık çalışanları her an görüşmeye hazırdır" dedi.

Sağlık çalışanlarının talepleri ne?

Grev hattındaki çalışanlar arasında hemşireler, diyet çalışanları, acil servis teknisyeni, solunum terapisti, resepsiyon görevlileri, optometristler ve eczacılar yer alıyor. Grev, çalışanların sendika sözleşmelerinin 30 Eylül’de sona ermesinin ardından geldi.

Sendika koalisyonu daha yüksek ücret, Kaiser Permanente yönetiminin kronik personel eksikliğini giderme stratejisi, dış kaynak kullanımına karşı koruma ve yönetim uzaktan çalışanları yüz yüze çalışmaya geri çağırdığında daha erken bildirimde bulunulmasını talep ediyor.

İşçi eylemleri yayılıyor

Bu grev, ABD’de işçi hareketliliğinin arttığı, birçok sektörde on binlerce işçinin daha iyi ücret ve sosyal haklar için grev hattına çıktığı bir dönemde gerçekleşti.

Ülkede Birleşik Oto İşçileri Sendikası’nın (United Auto Workers – UAW) 25 binden fazla üyesinin Ford Motor, General Motors ve Stellantis'e karşı başlattığı grev de sürüyor.

(NT)