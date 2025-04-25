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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 10:00
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 10:35
3 dk Okuma

ABD, Suriye’yle ‘normalleşme’ için ön koşullarını açıkladı

Washington, ABD’li tutukluların akıbeti, kimyasal silahların imhası, IŞİD’le mücadele, yabancı savaşçıların ihraç edilmesi ve İran-Hizbullah etkisinin sınırlandırılması gibi alanlarda ‘kanıtlanabilir adımlar’ talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD, Suriye’yle ‘normalleşme’ için ön koşullarını açıkladı
*ABD Dışişleri Bakanlığı (Fotoğraf: AA)

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Kıdemli Görevlisi Tim Lenderking, ABD-Arap İlişkileri Ulusal Konseyi (NCUSAR) tarafından düzenlenen seminerde, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi için taleplerini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yaptırımların sürdüğünü ancak “Şam’daki geçici yönetimin değişim göstermesi durumunda” esneklik sağlanabileceğini kaydeden Lenderking, “Güven inşa edebileceğimiz bir fırsat arıyoruz,” ifadesini kullandı.

“Bunlar bir gecede düzeltilebilecek şeyler değil” diyen Lenderking, ABD’nin bu kişilerle etkileşime geçme ve onları anlama konusunda istekli olduğunu söyledi.

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İran ve Hizbullah vurgusu

Trump yönetiminin üst düzey Orta Doğu sorumlusu Lenderking, gazeteci Austin Tice dahil Suriye’deki hapishanelerde gözaltına alınan ya da kaybolan ABD vatandaşları hakkında güvenilir bilgiler sağlanmasının, ABD’nin temel beklentileri arasında olduğuna işaret etti.

19 Ocak’ta Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın, Tice’ın ailesinin kabul etmesinden “memnuniyet duyduklarını” aktaran Lenderking, kayıp ABD’lilerin “kaderlerinin açıklığa kavuşturulması” gerektiğini vurguladı.

Lenderking, İran ve Hizbullah’ın Suriye topraklarında “yeniden yer edinmesini engelleme” konusunda “istekli ve kararlı” olduklarının altını çizerek ABD’nin bu konuda garantiler istediğini belirtti.

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Kimyasal silahların imhası, IŞİD karşıtı hamleler

Şam yönetimine IŞİD dahil terörizmle mücadele çabalarını sürdürmesi çağrısı yapan Lenderking, martta Eş-Şara ile Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan ve Suriye topraklarının birliğini vurgulayan anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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Tim​​​​​​​ Lenderking, “Bu anlaşmaların uygulanmasının zorluklarla dolu olduğunu kabul ediyoruz ancak taraflar IŞİD ve diğer terör gruplarının Suriye’de bir daha asla yeniden ortaya çıkamayacağından emin olacak bir çözüme varmalı,” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kimyasal silahların imha edilmesi ve komşu devletlere karşı saldırmazlık ilkelerinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Lenderking, savaş dönemi ile martta Lazkiye’de “işlenen acımasız eylemlerin hesabının sorulmasını” istedi.

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İkinci bir şans

Yabancı savaşçıların, Suriye merkezi hükümet ve güvenlik pozisyonlarından ihraç edilmesini talep eden Tim Lenderking, söz konusu alanlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Washington’ın yeniden angajmana açık olduğunu bildirdi.

Lenderking, “(Şam yönetimi) Geçici otorite, dile getirdiğim doğrultuda kanıtlanabilir adımlar attığı takdirde yaptırımların hafifletilmesini değerlendireceğiz. Suriye’nin ikinci bir şansa sahip olmasını istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

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