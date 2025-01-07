ABD, Suriye’ye yönelik yaptırımlarını esnetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, pazartesi günü (dün), Suriye’ye yönelik yaptırımlarda devlet kurumları ile yapılacak ticari işlemlere yönelik 6 aylık muafiyet getirildiğini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, bakanlık, muafiyetle birlikte “yaptırımların enerji, elektrik, su ve tıbbi malzemeler gibi temel hizmetleri ve yönetimin işlevlerinin devamını engellememesinin” amaçlandığını söyledi.

Muafiyet, 7 Temmuz’a kadar Suriye’yle enerji ticaretine ve Suriye’ye bireysel havalelere de izin veriyor. Ancak yaptırımlar halen geçerliliğini koruyor.

ABD Hazine Bakanlığı, muafiyetin kapsadığı Suriye devlet kurumlarını “bakanlıklar, resmi kurumlar ve devlete ait olan kamu hizmeti kuruluşları ve HTŞ ile ilişkili kuruluşlar” olarak tanımladı. Ancak askeri ve istihbarat kurumlarıyla yapılacak olan işlemlerin muafiyete dahil olmadığı belirtildi.

Suriye geçiş hükümetinin ticaret bakanı Mahir Halil, pazartesi günü, “Körfez ülkelerinin Suriye’yle ticaret yapmak istemesine rağmen ABD’nin yaptırımları Suriye’yi yakıt ya da tahıl gibi temel ürünleri ithal edemeyecek hale getirdi.” açıklamasında bulundu.

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ABD, 2019’da yasalaştırdığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası ile birlikte devletlere ve özel sektör kuruluşlarına Suriye hükümetiyle ticaret yapmayı yasaklamıştı. AB ve İngiltere de Beşar Esad döneminde Suriye’ye yaptırım uyguluyordu. An itibariyle Suriye, enerji kaynakları konusunda ağır yoksulluk altında. Devlet desteğiyle sağlanan elektrik, ülkenin çoğu yerinde günde yalnızca iki ya da üç saatliğine sağlanabiliyor. Suriye’nin geçiş hükümeti ise iki ay içinde günlük sağlanan elektriği sekiz saate kadar çıkarmayı amaçladığını duyurdu. Ancak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’yi fiilen yöneten HTŞ’yi halen “terör örgütü” listesinde bulunduruyor. Bu da ABD ve AB’yi yaptırımları kaldırma konusunda temkinli hale getiriyor.

Yaptırımların ağır etkisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yaptırımların Suriye’ye yönelik insani yardım kuruluşlarını ağır derecede etkilediğini kaydetti.

Yardım kuruluşlarının banka ve ihracatçıların ABD ve AB yaptırımlarını ihlal etmediğine emin olmak için pek çok bürokratik zorluklarla, hatta hapis cezası riskiyle karşılaştığını kaydeden HRW, bankaların ve özel şirketlerin bu kuruluşlarla işbirliği yapmaktan kaçındığını belirtti.

ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırım muafiyetinin kısa süreli olması ve kalıcı olmaması ile birlikte yatırımcıların Suriye hükümeti ile ticaret yapmaktan kaçınacağı da öngörülüyor.

(EC)