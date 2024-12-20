ABD Suriye'nin fiili lideri Culani'nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı

ABD, halen Suriye'nin fiili devlet başkanı olarak hareket eden Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına koydukları 10 milyon dolarlık ödülü kaldırmaya karar verdi.

Culani'yi ele vereceklere vaat edilen ödül ilanı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aşağıdaki"Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) sayfasında bugüne kadar "10 milyon dolara kadar ödül" başlığıyla yer alıyordu.

İsrail'de yayımlanan The Jerusalem Post gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Yardımcısı Barbara Leaf'in, bugün Şam'da bir araya geldiği Ahmed eş-Şara'nın "terör örgütlerinin Suriye topraklarında faaliyet göstermesine veya ABD veya komşu ülkeler için tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğini söylediğini" belirtti.

Leaf, "Sonuç olarak, ABD'nin 'el-Culani'nin başına konulan' ödülü kaldıracağını" söyledi.

El-Culani, daha önce El Kaide'nin bir türevi olarak hareket eden El-Nusra örgütündeki rolü ve etkinlikleri nedeniyle ABD hükümetince terörist olarak tanımlanmış ve "yakalanmasına yol açacak bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verileceği" duyurulmuştu. Türkiye de bu doğrultuda listeler oluşturdu.

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ABD heyeti Şam'da

ABD'li yetkililer, Suriye'nin yeni liderleriyle görüşmek üzere cuma günü hava yoluyla Şam'a ulaştı.



Washington'un 2012'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatması üzerinden geçen on yılı aşkın sürenin ardından Suriye'yi resmen ziyaret eden ilk Amerikalı diplomat grubunda, Washington'dan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Barbara Leaf, eski Suriye özel elçisi Daniel Rubinstein ve Biden yönetiminin rehine müzakerelerinden sorumlu baş elçisi Roger Carstens yer alıyordu.

Daha önce planlanan basın toplantısı ayrıntıları bildirilmeyen "güvenlik endişeleri" nedeniyle iptal edildi. Leaf ve diğerleri, cuma günü erken saatlerde Şam'daki Four Seasons otelinden gazetecilere herhangi bir yorum yapmadan ayrılmıştı.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, heyetin "ABD tarafından onaylanan geçiş ilkelerini görüşmek üzere HTŞ temsilcileriyle bir araya geldi[ğini]" söyledi. Sözcü, tarafların "Ayrıca bölgesel olayları ve IŞİD'e karşı mücadele zorunluluğu [konusunu da] görüştü[klerini]" belirtti.

Verilen bilgiye göre, heyet, Suriye'deki sivil toplum grupları ve farklı toplulukların üyeleriyle "ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl destek verebileceği" konusunda görüştü.



ABD heyetinin Şam ziyareti, son günlerde Fransa ve İngiltere ile yapılan temasların ardından gerçekleşti.

Heyet Şam'a varmadan kısa bir süre önce perşembe günü de, ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda hava saldırıları düzenlediğini ve önde gelen bir IŞİD lideri ve bir militanı öldürdüğünü söylemişti.

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(AEK)