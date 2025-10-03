ABD Suriye'den çekilmeyi durdurdu; gerekçe: Şam ülkeyi kontrol edemiyor

ABD yetkilileri Washington'un Suriye geçici hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlama yeteneğinden duyulan kaygılar nedeniyle Suriye'den asker çekmeyi ertelediğini söylediler.

Orta Doğu haberlerine odaklanan dijital haber mecrası Al-Monitor'a göre, Kuzeydoğu Suriye'de konuşlu 900'ü aşkın ABD askerinin çekilmesine yönelik çalışmalar aylardır askıda.

Al Monitör'ün konuştuğu yetkililer, Şam'daki geçiş hükümetinin ülkenin kontrolünü ele almada büyük zorluklarla karşılaştığını ve bu durumun ABD'yi askeri varlığını azaltma planlarını durdurmaya yönelttiğini belirttiler.

Irak'taki Amerikan güçleri IŞİD ile mücadele operasyonlarının sorumluluğunu Irak güvenlik güçlerine devrederken, Suriye'den çekilme gecikmeyle karşılaştı. Salı günü Pentagon, Irak'taki muharip rolünü düşürme taahhüdünü yineledi.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, Irak'ın artık kendi topraklarındaki IŞİD karşıtı operasyonları yöneteceğini, ABD ve koalisyon ortaklarının ise Suriye'deki IŞİD hücreleriyle mücadeleye odaklanacağını söyledi. Yetkili, ABD personelinin çoğunun sınır ötesi operasyonları desteklemek üzere Irak Kürdistan bölgesine kaydırılacağını da sözlerine ekledi.

Nisan'da iki ABD yetkilisi, yönetimin Suriye'deki güçlerini tamamen geri çekmek yerine tahkimi düşündüğünü açıklamıştı. Plana göre, asker mevcudu yaklaşık 1.000'e kadar indirilebilecek ancak yetkililer, İran ile devam eden müzakereler ve bölgedeki daha geniş çaplı askeri yığınak nedeniyle sayılardaki belirsizliğin sürdüğünü vurguladılar.

ABD, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte Haseke vilayetinde Şeddadi ve Hirab el-Cir de dahil birkaç önemli üs bulunduruyor.

