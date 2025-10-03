ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 01:21
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 09:16
2 dk Okuma

ABD Suriye'den çekilmeyi durdurdu; gerekçe: Şam ülkeyi kontrol edemiyor

Al Monitör'ün haberine göre, ABD yetkilileri Şam'daki geçiş hükümetinin ülkenin kontrolünü ele almada büyük zorluklarla karşılaştığını ve bu durumun ABD'yi askeri varlığını azaltma planlarını durdurmaya yönelttiğini belirttiler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD Suriye'den çekilmeyi durdurdu; gerekçe: Şam ülkeyi kontrol edemiyor
Haseke'de devriye gezen ABD birlikleri

ABD yetkilileri Washington'un Suriye geçici hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlama yeteneğinden duyulan kaygılar nedeniyle Suriye'den asker çekmeyi ertelediğini söylediler.

Orta Doğu haberlerine odaklanan dijital haber mecrası Al-Monitor'a göre, Kuzeydoğu Suriye'de konuşlu 900'ü aşkın ABD askerinin çekilmesine yönelik çalışmalar aylardır askıda.

Pentagon: "Suriye'den 1.000'i aşkın askeri çekiyoruz"
RESMEN AÇIKLANDI
Pentagon: "Suriye'den 1.000'i aşkın askeri çekiyoruz"
21 Nisan 2025

Al Monitör'ün konuştuğu yetkililer, Şam'daki geçiş hükümetinin ülkenin kontrolünü ele almada büyük zorluklarla karşılaştığını ve bu durumun ABD'yi askeri varlığını azaltma planlarını durdurmaya yönelttiğini belirttiler.

Kuzeydoğu Suriye: ABD dördüncü üssü de boşaltırken IŞİD boy gösteriyor
ABD HIZLA ÇEKİLİYOR
Kuzeydoğu Suriye: ABD dördüncü üssü de boşaltırken IŞİD boy gösteriyor
18 Haziran 2025

Irak'taki Amerikan güçleri IŞİD ile mücadele operasyonlarının sorumluluğunu Irak güvenlik güçlerine devrederken, Suriye'den çekilme gecikmeyle karşılaştı. Salı günü Pentagon, Irak'taki muharip rolünü düşürme taahhüdünü yineledi.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, Irak'ın artık kendi topraklarındaki IŞİD karşıtı operasyonları yöneteceğini, ABD ve koalisyon ortaklarının ise Suriye'deki IŞİD hücreleriyle mücadeleye odaklanacağını söyledi. Yetkili, ABD personelinin çoğunun sınır ötesi operasyonları desteklemek üzere Irak Kürdistan bölgesine kaydırılacağını da sözlerine ekledi.

Nisan'da iki ABD yetkilisi, yönetimin Suriye'deki güçlerini tamamen geri çekmek yerine tahkimi düşündüğünü açıklamıştı. Plana göre, asker mevcudu yaklaşık 1.000'e kadar indirilebilecek ancak yetkililer, İran ile devam eden müzakereler ve bölgedeki daha geniş çaplı askeri yığınak nedeniyle sayılardaki belirsizliğin sürdüğünü vurguladılar.

ABD, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte Haseke vilayetinde Şeddadi ve Hirab el-Cir de dahil birkaç önemli üs bulunduruyor.

(AEK)

Haber Yeri
Haseke
Suriye abd üsleri sdg geri çekilme
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git