ABD, Suriye'de 'misilleme' yaptı: İran Devrim Muhafızları'nı vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları üçüncü haftasını geride bırakırken, Irak ve Suriye sahasında ABD güçlerine yönelik saldırılar da artıyor.

Irak’taki İran destekli grupların çatı örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de dün (26 Ekim) ABD güçlerine 2 drone ile hava saldırısı düzenledi.

Rojnews'in haberine göre Irak’taki İslami Direniş'ten yapılan açıklamada, ABD güçlerine dronlarla yapılan her iki saldırının da amacına ulaştığı belirtildi.

Suriye’deki ABD üslerine eşzamanlı saldırılar

Pentagon: Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nı vurduk

ABD ordusu da Suriye'nin doğusunda, İran Devrim Muhafızları ve İran destekli gruplar tarafından kullanılan tesisleri vurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve bağlı gruplar tarafından kullanılan iki tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi" denildi.

İran destekli milis gruplar tarafından Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'den devam eden saldırılarda bir ABD vatandaşı müteahhitin sığındığı yerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, 21 ABD personelinin de hafif yaralandığı belirtildi.

ABD üslerine 10 günde 16 saldırı yapıldı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Sözcü Ryder, 17-26 Ekim tarihleri arasında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta en az 12, Suriye'de 4 kez dronlar ve roketlerle saldırıya uğradığını söyledi.

(NT)