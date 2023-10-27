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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 10:16
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 10:52
2 dk Okuma

ABD, Suriye'de 'misilleme' yaptı: İran Devrim Muhafızları'nı vurdu

İran destekli "Irak’taki İslami Direniş" adlı grup, Erbil'de ABD güçlerine iki ayrı dron saldırısı düzenlemesi üzerine ABD de Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nın iki tesisini vurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/abd-suriye-de-misilleme-yapti-iran-devrim-muhafizlari-ni-vurdu.jpg

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları üçüncü haftasını geride bırakırken, Irak ve Suriye sahasında ABD güçlerine yönelik saldırılar da artıyor.

Irak’taki İran destekli grupların çatı örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de dün (26 Ekim) ABD güçlerine 2 drone ile hava saldırısı düzenledi.

Rojnews'in haberine göre Irak’taki İslami Direniş'ten yapılan açıklamada, ABD güçlerine dronlarla yapılan her iki saldırının da amacına ulaştığı belirtildi.

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Pentagon: Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nı vurduk

ABD ordusu da Suriye'nin doğusunda, İran Devrim Muhafızları ve İran destekli gruplar tarafından kullanılan tesisleri vurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve bağlı gruplar tarafından kullanılan iki tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi" denildi.

İran destekli milis gruplar tarafından Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'den devam eden saldırılarda bir ABD vatandaşı müteahhitin sığındığı yerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, 21 ABD personelinin de hafif yaralandığı belirtildi.

ABD üslerine 10 günde 16 saldırı yapıldı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Sözcü Ryder, 17-26 Ekim tarihleri arasında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta en az 12, Suriye'de 4 kez dronlar ve roketlerle saldırıya uğradığını söyledi.

(NT)

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Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı
20 Ekim 2023
/haber/irak-ve-suriye-de-abd-uslerine-saldiri-286678
JOE BIDEN'A YÜKSEK PERDEDEN YANIT
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13 Ekim 2023
/haber/erdogan-abd-nin-suriye-deki-faaliyetleri-olaganustu-milli-guvenlik-tehdidi-286300
ABD-TÜRKİYE ANLAŞMAZLIĞI
Joe Biden: "Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki eylemleri ABD ulusal güvenliği için tehdit"
12 Ekim 2023
/haber/joe-biden-turkiye-nin-kuzeydogu-suriye-deki-eylemleri-abd-ulusal-guvenligi-icin-tehdit-286240
Suriye Demokratik Meclisi’nden Rusya ve ABD’ye Rojava çağrısı
10 Ekim 2023
/haber/suriye-demokratik-meclisinden-rusya-ve-abdye-rojava-cagrisi-286096
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin vurduğu SİHA’yla ilgili açıklama
6 Ekim 2023
/haber/disisleri-bakanligindan-abdnin-vurdugu-sihayla-ilgili-aciklama-285960
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5 Ekim 2023
/haber/abd-turkiye-ye-ait-siha-yi-hedef-gozeterek-dusurdugunu-acikladi-285864
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5 Ekim 2023
/haber/abd-disisleri-kuzey-suriye-de-askeri-gerilimin-tirmanmasindan-kaygiliyiz-285806
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/haber/centcomdan-suriyenin-kuzeyine-helikopterli-baskin-285359
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