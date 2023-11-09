ABD: Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nı vurduk

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.

Örgüt, dün (8 Kasım) Rojava'nın (Kuzey ve Doğu Suriye) Haseke kentinde ABD'nin Şedad askeri üssünü hedef aldı. MA'nın haberine göre saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi edinilemezken, resmi bir açıklama da yapılmadı.

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ABD de İran Devrim Muhafızları'nı vurdu

Saldırıya ABD'den aynı gün missilleme geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabında yaptığı açıklamada ABD güçlerinin Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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Açıklamada, "Saldırılardan sorumlu olanlara karşı halkımızı savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağız ve kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

ABD'ye 39'uncu saldırı

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 6 Kasım'daki günlük basın toplantısında, Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yapılan saldırıların, hafta sonu yapılan son saldırılarla birlikte toplamının da 38'e çıktığı bilgisini vermişti.

Dünkü saldırıyla beraber, 17 Ekim'den bu yana ABD ve koalisyon güçlerine yapılan saldırıların sayısı 39'a çıktı.

Ne olmuştu?

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak),Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı.

Örgüt, 17 Ekim’de yaptığı bu açıklamanın ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik roket ve kamikaze dron saldırıları yapmaya başlamıştı.

(NT)