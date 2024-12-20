ABD: "Suriye'de 2 bin askerimiz var, ve çekilmemiz söz konusu değil"

Pentagon, ABD'nin halen Suriye'de "yaklaşık 2 bin" askeri olduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder, 2 bin askerin tamamının IŞİD ile savaşmak için Suriye'de buluduğunu" ve bu sayının "daha önce açıklanan 900 sayısının iki katından fazla" olduğunu açıkladı.

"Görevlendirmelerimiz ve bu sayıların bazılarında çoğu zaman diplomatik ve operasyonel güvenlik hususları oluyor ve kesinlikle buradaki durum da bu" dedi.

Habercilerin Pentagon'un daha önce Suriye'deki ABD güçlerinin doğru sayısını neden açıklamadığına yönelik sorularını yanıtlamakta zorlanan Ryder, gerçek sayıyı gizlemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulduğu iddiasını reddetti ve gerçek sayıyı perşembe brifinginden hemen önce öğrendiğini söyledi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın Suriye'deki ABD askerlerinin sayısından haberdar olup olmadığı konusunda da Ryder, "Bakanın dünya çapında konuşlandırılmış ABD kuvvetlerini takip ettiğinden emin" olduğunu ancak Austin'ın bölgedeki ABD kuvvetlerini denetleyen ABD Merkez Komutanlığı komutanı General Michael "Erik" Kurilla ile bu konu hakkında konuşmadığını söyledi.

Ryder ayrıca Suriye'deki ABD askerlerinin sayısında "herhangi bir ayarlama" olmadığını söyledi.

IŞİD'e karşı harekatı durdurmaya yönelik bir plan yok

ABD, 2014'ten beri Suriye'de IŞİD'e karşı muharip güçler konuşlandırıyor ve bu grupla mücadele etmek üzere Kürtlerin komutasındaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte çalışıyor.

Esad rejiminin hızla düşmesi, ABD tarafında 2019'dan bu yana Suriye'de herhangi bir toprak parçası üzerinde konrol sahibi olmayan IŞİD'i yeniden güçlendirebilecek bir kuvvet boşluğu oluşması korkusu doğurdu.

ABD'nin SDG'yi hala "önemli bir ortak" olarak nitelemesine karşın Türkiye'nin, SDG'nin merkezi ögesi olan Halk Koruma Birlikleri'ni (YPG) "terör örgütü" olarak kabul etmesi ve ortadan kaldırma hedefiyle hareket etmesi durumu giderek karmaşıklaştırıyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, son günlerde IŞİD hedeflerine yönelik onlarca hava saldırısı düzenlerken Türkiye'nin dsteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) ve diğer silahlı grupların Münbiç ve Qerqozak Köprüsü ile Tişrin Barajı çevresindeki son saldırıları nedeniyle SDG'nin IŞİD karşıtı operasyonları durdurmak zorunda kaldığını söyledi.

Bununla birlikte Ryder, “Şu anda IŞİD'e karşı harekatı durdurmaya yönelik bir planımız yok" diye ekledi.

(AEK)