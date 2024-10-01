ABD seçimine bir ay kaldı: Harris az farkla önde

ABD’de Cumhuriyetçi aday, eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris 5 Kasım’da başkanlık için yarışacak.

2016’da ABD Başkanı seçilen Trump, 2020’de Joe Biden’a karşı seçimi kaybetmişti. Harris ise Biden’ın çekilmesinin ardından partinin adayı oldu.

Latin seçmenin tercihi Harris

Adaylar, seçim kampanyalarını sürdürürken ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Latin seçmenlerin oylarını alabilmek için farklı stratejiler deniyorlar.

Trump, seçmenleri kendi başkanlığındaki pandemi öncesi refah ve ekonominin durumuyla ilgili nostalji çalışmaları yürüterek yakalamaya çalışırken aynı zamanda yüksek profilli isimlerden de destek almaya çalışıyor. Buna karşın Harris’in kampanyası; reklamlara, hedefe yönelik mesajlara ve sahada örgütlenmeye daha fazla para ve çaba harcıyor.

NBC/Telemundo/CNBC tarafından 16-23 Eylül tarihleri arasında 1000 Latin seçmenle yapılan ve hata payı yüzde 3,1 olan ankete göre; Harris, Latin seçmenden yüzde 54 oranında destek alabiliyorken, yüzde 40’ı ise Trump’ı destekliyor. Latin seçmenin yüzde 6’lık bir kesimi ise kararsız veya oy vermeyecek olduklarını söylüyor.

Destek azaldı

Demokrat başkan adayı Harris, Latin seçmen nezdinde geçen seçimlere göre bir miktar destek kaybetmiş görünüyor. Bunun sebebi ise, Latin seçmenin genel seçmen profiline göre ekonomi ve artan hayat pahalılığına daha çok önem vermesi olarak görülüyor.

Latin seçmen, bu konularda Trump’ı daha önde görse de Trump hakkındaki mizaç, yetkinlik ve başkan olmak için gerekli zihinsel ve fiziksel sağlığa sahip olma konusundaki şüpheler nedeniyle çoğunlukla Harris’e destek veriyor.

Ankette Harris, Trump’a karşı 14 puanlık bir üstünlük sağlasa da bu fark geçtiğimiz seçimlere kıyasla azalmış durumda. NBC’nin verilerine göre, Demokrat adaylar Cumhuriyetçi adaylar karşısında Latin seçmen nezdinde 2012’de 39 puan, 2016’da 50 puan ve 2020’de 36 puanlık farklar yakalamıştı.

“Salıncak eyaletler”

Harris ve Trump, seçimlerde büyük bir belirleyici olan ve iki partinin de kalesi olmayarak seçimden seçime tercihlerinde değişiklik gösterdiği için “salıncak eyaletler” (swing states) olarak adlandırılan eyaletlerde de destek alabilmek için büyük çaba harcıyor.

Bu seçimde Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia, salıncak eyalet olarak belirtiliyor.

2020’deki seçimde başkan seçilen Joe Biden, o dönem salıncak eyalet olarak değerlendirilen yedi eyaletin altısını kazanmıştı.

3 eyalette oylar başa baş

Salıncak eyaletler arasında bulunan Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya’da anketlere göre Trump geride olsa da oy farkı çok az.

Trump, 2016’da rakibi Hillary Clinton karşısında seçilip 45. ABD Başkanı olurken bu eyaletlerin üçünde de çok az farklarla kazanmıştı. Biden da 2020’de Trump karşısında kazandığında benzer şekilde bu üç eyalette yarışı önde tamamlamıştı.

Michigan’da, New York Times/Siena College tarafından 21-26 Eylül arasında 688 kişiyle yapılan ankete göre Harris rakibi Trump karşısında yüzde 48’e karşı yüzde 47 oy oranıyla bir puan önde.

Bloomberg/Morning Consult tarafından 19-25 Eylül arasında 800 kişiyle yapılan anketteyse Trump yüzde 47 oy alırken, rakibi Harris yüzde 50 oy oranına sahip.

Biden, 2020’de Trump karşısında burada seçimi yüzde 50,6’ya karşı yüzde 47,8 oy oranıyla önde tamamlamıştı.

Wisconsin’de yine New York Times/Siena College tarafından 21-26 Eylül arasında 680 kişiyle yapılan ankete göre, Harris’in yüzde 49 oy oranına karşın Trump yüzde 47’de kalıyor.

Biden, 2020’de Trump karşısında burada seçimi yüzde 49,4’e karşı yüzde 48,8 oy oranıyla önde tamamlamıştı.

Pensilvanya’da Bloomberg/Morning Consult tarafından 19-25 Eylül arasında 924 kişiyle yapılan ankette Harris, Trump karşısında 5 puan farkla önde. Adayların oy oranlarıysa sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 46.

Emerson College/Pollara Strategic Insights tarafından 15-18 Eylül arasında 880 kişiyle yapılan ankette ise Harris yüzde 51 oranında desteklenirken, Trump’a destek ise yüzde 48 oranında kalıyor.

Biden, 2020’de Trump karşısında burada seçimi yüzde 50’ye karşı yüzde 48,8 oy oranıyla önde tamamlamıştı.

Harris, ulusal anketlerde de önde

Ulusal çapta yapılan anketler ağırlıklı olarak Harris’in 5 Kasım’daki seçimleri kazanarak ABD’nin ilk kadın başkanı olacağını gösteriyor.

Reuters/Ipsos tarafından 21-23 Eylül arasında 785 kişiyle yapılan ve yüzde 4 hata payına sahip ankete göre Harris, rakibi Trump’ın 6 puan önünde. Adayların oy oranları sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 44.

21-24 Eylül tarihleri arasında YouGov/The Economist tarafından bin 220 kişiyle yapılan ve yüzde 3,1 hata payına sahip ankete göre Trump yüzde 46 oy alırken Harris yüzde 49 oy oranıyla önde görünüyor.

(ET/AS)