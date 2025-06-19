ABD-Rusya yakınlaşması sürüyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriev, yıl sonuna kadar Amerikalı şirketlerle 10 ila 15 ortak girişim kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Ortaklıkların Arktika, nadir metaller, altyapı ve ilaç gibi stratejik sektörleri kapsayacağı belirtildi.

Prensa Latina'nın haberine göre, SPIEF 2025 (St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu) çerçevesinde Rusya’daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle yapılan iş kahvaltısında konuşan Dmitriev, söz konusu yatırımların iki taraf için de büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. ABD’nin uyguladığı yaptırımların Amerikalı şirketlere Rusya pazarında yaklaşık 300 milyar dolarlık fırsat kaybettirdiğini belirten RDIF Başkanı, buna rağmen iş dünyasında yeniden bir açılım arayışı olduğuna dikkat çekti.

Amerikalı iş insanlarının, Biden döneminde getirilen Rusya’ya yatırım yasağının gözden geçirilmesi için Trump yönetimine baskı yaptığı bilgisini de paylaşan Dmitriev, "Rus şirketlerine öncelik veriyoruz; ancak Amerikalı ortaklarla iş birliği yapmak bize önemli bir rekabet avantajı sağlıyor" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ise yabancı yatırımların yalnızca üretim kapasitesine değil, teknoloji transferine de odaklanması gerektiğinin altını çizerek, “Sadece üretim değil, teknolojik yeterlilikleri geliştiren akıllı yatırımlara ihtiyacımız var” dedi.

Amerikan Ticaret Odası Rusya Başkanı Robert Agee ise, mevcut yaptırımların kaldırılmasının siyasi gelişmelere bağlı olduğunu belirtti. Agee, “Yaptırımların hafifletilmesi Putin-Trump diyaloğuna ve Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne bağlı olacak” ifadesini kullandı.