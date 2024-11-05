ABD oy kullanmaya devam ediyor, sonuçlar ne zaman belli olacak?

ABD'de seçmenler Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki Başkanlık Seçimi için salı sabahı oy kullanma merkezlerinde oylarını kullanmaya başladılar.
Halk yeni başkanı seçmek için eyaletlere göre yerel saatle 6 ile 9 arasında başlayıp 20 ile 23'e kadar oy kullanacak.
ABD "SANDIK" BAŞINDA
Beyaz Saray'ı kim kazanacak: Trump mı Harris mi?
ABD'de seçim sonuçları eyaletine göre kimi zaman sandıklar kapandıktan birkaç saat sonra her eyaletin seçim komisyonu tarafından açıklanıyor.
Sayımların uzaması olasılığı yüksek
Amerika Birleşik Devletleri'nin başlı başına bir kıtanın yarısı büyüklüğünde olması dolayısıyla ülkede zaman altı saat dilimine ayrılıyor. İlk sandıklar Doğu saatiyle salı akşamı 18:00'de (TSİ çarşamba 01:00) son sandıklar çarşamba sabahı 01:00'de (TSİ 08:00) açılacak.
Çoğu zaman başkanlık seçimlerini kimin kazandığı seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi sabah erken saatlerde belli olurken 2024 seçimlerinin birçok eyalette başa baş geçmesi olasılığı nedeniyle gayri resmi erken sonuçların kamuoyuna oldukça gecikerek yansıması mümkün.
Seçim sonuçlarını dolaysız etkileyecek "salıncak" denilen eyaletlerde birbirine yakın, örneğin yüzde 0,5 farkla biten sayımların ardından yeniden sayım istenmesi kaçınılmaz görünüyor.
Trump'ın seçimlere el koyma hazırlıkları
Öte yandan Cumhuriyetçi kamptan yayılan havaya göre, Donald Trump'ın erken saatlerden itibaren seçimi kazandığı havadislerini yayarak taraftarlarını sokağa çağırması ve gerçek sonuçlar kaybettiğini gösterse bile kaybetmesinin "hile" ile sağlandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarının iptali doğrultusunda "kazanana kadar seçim" stratejisiyle büyük bir krizi tetiklemesi de olası görülüyor.
Harris lehine yayın yapan kanalların yorumcuları arasında son birkaç gündür bu yönde bir kaygı egemen ve Trump kampından da kaybetmeyi kabul etmeyeceklerine dair meydan okuma haberleri geliyor. Trump cephesi 2020 seçimlerini kaybettiğini hala kabul etmiyor ve iktidarın barışçı devrini önlemeye yönelik, beş kişininin hayatına mal olan 6 Ocak 2021 kalkışması o saflarda bir tür efsane gibi anımsanıyor.
Ancak kural dışına çıkılmasa da Demokratların kazanması halinde yasal iktidar devrinin yargı yoluna gidilerek geciktirilebildiğince geciktirilmesi, yerel mahkemelerdeki itirazların reddi halinde Federal Yüksek Mahkemeye kadar devam eden itirazlar silsilesiyle yeni hükümetin kurulmasının önlenmesi, hatta Anayasa bükülerek bilfiil paralel bir "ikinci seçmen heyeti" oluşturulması yoluyla Trump'ın Başkan ilan edilmesi hesaplarının da gündemde olduğu yaygın olarak konuşuluyor.
2024 seçimlerinin hiç bitmemesi, bir kabus senaryosu halinde şimdiden tartışılmaya başlandı.
En büyük tartışmalara gebe 7 "salıncak eyalet"
BBC salıncak eyelatlerdeki oy sayımlarının sonuçlanabileceği saatlere ilişkin öngörüleri derledi.
Georgia'da sandıklar TSİ çarşamba 02:00'da kapanacak. Eyaletin Georgia'nın en üst düzey seçim yetkilisi, oyların yaklaşık yüzde 75'inin ilk iki saat içinde sayılacağını tahmin ediyor.
Kuzey Carolina'da sandıklar Georgia'dan 30 dakika sonra kapanıyor. Kuzey Carolina sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.
Pennsylvania'da oylama TSİ çarşamba sabah 03:00'da bitecek. Ancak uzmanlar sonucun alınması için en az 24 saat beklemek gerekeceğinde birleşiyor.
Michigan'da oylama TSİ çarşamba sabah 04:00'da sona eriyor. Çarşamba gün sonuna kadar bir sonuç beklenmiyor.
Wisconsin'de küçük ilçelerde sonuçların sandıklar TSİ 04:00'da kapandıktan kısa bir süre sonra açıklanabilecek Ancak eyaletin tamamında çarşamba gün sonuna kadar bir sonuca ulaşamayacağı tahmin ediliyor.
Arizona'da ilk sonuçlar TSİ 05:00'da açıklanabilir. Ancak eyaletin en büyük ilçesi TSİ öğle saatlerine kadar sonuç almayı beklemiyor. Seçim gününe bırakılan postayla kullanılan oyların sayımının 13 gün alabileceği varsayılıyor.
Nevada'daki oyların sayılmasının da günler alabileceği düşünülüyor. Nevada seçim günü gönderilmiş ve en geç 9 Kasım'a kadar ulaşmış olmaları koşuluyla posta yoluyla oy kullanılmasına izin veriyor.
(AEK)