ABD oy kullanmaya devam ediyor, sonuçlar ne zaman belli olacak?

ABD'de seçmenler Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki Başkanlık Seçimi için salı sabahı oy kullanma merkezlerinde oylarını kullanmaya başladılar.

Halk yeni başkanı seçmek için eyaletlere göre yerel saatle 6 ile 9 arasında başlayıp 20 ile 23'e kadar oy kullanacak.

ABD'de seçim sonuçları eyaletine göre kimi zaman sandıklar kapandıktan birkaç saat sonra her eyaletin seçim komisyonu tarafından açıklanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başlı başına bir kıtanın yarısı büyüklüğünde olması dolayısıyla ülkede zaman altı saat dilimine ayrılıyor. İlk sandıklar Doğu saatiyle salı akşamı 18:00'de (TSİ çarşamba 01:00) son sandıklar çarşamba sabahı 01:00'de (TSİ 08:00) açılacak.

Çoğu zaman başkanlık seçimlerini kimin kazandığı seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi sabah erken saatlerde belli olurken 2024 seçimlerinin birçok eyalette başa baş geçmesi olasılığı nedeniyle gayri resmi erken sonuçların kamuoyuna oldukça gecikerek yansıması mümkün.

Seçim sonuçlarını dolaysız etkileyecek "salıncak" denilen eyaletlerde birbirine yakın, örneğin yüzde 0,5 farkla biten sayımların ardından yeniden sayım istenmesi kaçınılmaz görünüyor.

Trump'ın seçimlere el koyma hazırlıkları

Öte yandan Cumhuriyetçi kamptan yayılan havaya göre, Donald Trump'ın erken saatlerden itibaren seçimi kazandığı havadislerini yayarak taraftarlarını sokağa çağırması ve gerçek sonuçlar kaybettiğini gösterse bile kaybetmesinin "hile" ile sağlandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarının iptali doğrultusunda "kazanana kadar seçim" stratejisiyle büyük bir krizi tetiklemesi de olası görülüyor.

Harris lehine yayın yapan kanalların yorumcuları arasında son birkaç gündür bu yönde bir kaygı egemen ve Trump kampından da kaybetmeyi kabul etmeyeceklerine dair meydan okuma haberleri geliyor. Trump cephesi 2020 seçimlerini kaybettiğini hala kabul etmiyor ve iktidarın barışçı devrini önlemeye yönelik, beş kişininin hayatına mal olan 6 Ocak 2021 kalkışması o saflarda bir tür efsane gibi anımsanıyor.

Ancak kural dışına çıkılmasa da Demokratların kazanması halinde yasal iktidar devrinin yargı yoluna gidilerek geciktirilebildiğince geciktirilmesi, yerel mahkemelerdeki itirazların reddi halinde Federal Yüksek Mahkemeye kadar devam eden itirazlar silsilesiyle yeni hükümetin kurulmasının önlenmesi, hatta Anayasa bükülerek bilfiil paralel bir "ikinci seçmen heyeti" oluşturulması yoluyla Trump'ın Başkan ilan edilmesi hesaplarının da gündemde olduğu yaygın olarak konuşuluyor.

2024 seçimlerinin hiç bitmemesi, bir kabus senaryosu halinde şimdiden tartışılmaya başlandı.