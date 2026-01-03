ABD ordusu Caracas'a saldırdı

Başkent Caracas'ta yerel saatle 02.00 de arka arkaya patlamalar meydana geldi. Aynı anda uçakların alçaktan uçuş yapması da paniğe yol açtı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

ABD’nin 'arka bahçe' siyaseti ve Venezuela

Venezuela ABD'yi suçladı

Caracas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği” ve “kınandığı" bildirildi.

Söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Saldırıların Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiği, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, saldırıların amacının, başta petrol ve madenler olmak üzere ülkenin stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkesinin "stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen ABD saldırılarının hedefi" olduğunu söyledi ve uluslararası topluma ABD'nin kınanması çağrısı yaptı.

Maduro, 'Olağan Üstü Hal' ilan etti

Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa, Olağanüstü Hal Yasası ve Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde tüm ulusal savunma planlarının uygun zamanda ve koşullarda devreye sokulması talimatını verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülke genelinde askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerinin derhal konuşlandırılması talimatının verildiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca halkını, topraklarını ve bağımsızlığını korumak amacıyla meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğu da vurgulandı.

Kolombiya yardım çağrısı yaptı

Patlamaların ardından Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletleri Örgütü ve Birleşmiş Milletler derhal bir araya gelmelidir." çağrısı yaptı.

Venezuela geriliminin arka planı: Uyuşturucu mu, hegemonya mı?

Petro bir diğer paylaşımda ise barışçıl çözüm çağrısı yaptı:

"Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti, son saatlerde Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti'nde kaydedilen patlamalar ve olağandışı hava faaliyetlerine ilişkin raporları ve bunun sonucunda bölgede yaşanan gerginliğin tırmanmasını derin bir endişeyle izlemektedir. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ilkelere, özellikle de devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya, güç kullanımının veya tehdidinin yasaklanmasına ve uluslararası ihtilafların barışçıl çözümüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit eder.

Bu bağlamda, Kolombiya hükümeti, durumu kötüleştirebilecek veya sivil halkı tehlikeye atabilecek her türlü tek taraflı askeri eylemi reddeder. Ülke, bölgesel barışı korumaya yönelik bir tutum benimsemekte ve tüm tarafları çatışmayı derinleştirecek eylemlerden kaçınmaya, diyaloğa ve diplomatik kanallara öncelik vermeye çağırarak, acil bir şekilde gerilimin azaltılması çağrısında bulunmaktadır. Ulusal Hükümet, önleyici bir tedbir olarak, yerel makamlar ve yetkili kurumlarla koordinasyon içinde, sivil nüfusu korumak, Kolombiya-Venezuela sınırında istikrarı sağlamak ve olası insani veya göçmenlik ihtiyaçlarını derhal karşılamak için önlemler almıştır.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, ilgili hükümetlerle açık diplomatik kanalları sürdürmeli ve ilgili çok taraflı ve bölgesel alanlarda, olayların objektif olarak doğrulanmasını ve bölgesel barış ve güvenliğin korunmasını amaçlayan girişimleri desteklemelidir. Kolombiya Cumhuriyeti, barışın, uluslararası hukuka saygının ve yaşamın ve insan onurunun korunmasının her türlü silahlı çatışmanın üzerinde olması gerektiği yönündeki inancını bir kez daha yinelemektedir.

Bolívar, Venezuela halkını ve Latin Amerika halkını korusun."

Küba Venezueala'ya destek verdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı.

Diaz-Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı.

