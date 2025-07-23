ABD Olimpiyat Komitesi, trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını yasakladı

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi (USOPC), Başkan Donald Trump’ın şubat ayında imzaladığı yürütme kapsamında, trans kadın sporcuların kadınlar kategorisinde yarışmasına yasak getiren yeni bir politika değişikliğine gitti.

Pazartesi günü güncellenen “Sporcu Güvenliği Politikası”na eklenen yeni paragrafta, “Kadınların adil ve güvenli bir rekabet ortamına sahip olmasını sağlamak amacıyla, yürürlükteki 14201 No’lu Yürütme Emri doğrultusunda IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IPC (Uluslararası Paralimpik Komitesi) ve ulusal federasyonlar gibi ilgili paydaşlarla işbirliğini sürdüreceğiz,” ifadeleri yer aldı.

⇒ IOC ve IPC gibi kurumlar, trans kadın sporcuların olimpiyatlara katılımına yönelik dışlayıcı politikaları nedeniyle uluslararası insan hakları kuruluşları ve trans hakları savunucuları tarafından sıklıkla transfobi ile eleştirilir. IOC ve IPC gibi kurumlar, trans kadın sporcuların olimpiyatlara katılımına yönelik dışlayıcı politikaları nedeniyle uluslararası insan hakları kuruluşları ve trans hakları savunucuları tarafından sıklıklaile eleştirilir.

USOPC Başkanı Sarah Hirshland ve Başkan Gene Sykes, paydaşlara gönderilen mektupta, tüm ulusal federasyonların politikalarını bu yeni kararla uyumlu hâle getirmesinin zorunlu olduğunu belirtti: “USOPC, federal yetkililerle saygılı ve yapıcı bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir. Federal statüye sahip bir kurum olarak, federal beklentilere uyma yükümlülüğümüz vardır.”

The New York Times’ta yer alan habere göre bu karar, USOPC açısından geri adım niteliği taşıyor.

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“Sporcuların güvenliği göz ardı ediliyor”

Uluslararası federasyonlar geçmişte trans sporcuların “uygunluğu” konusunda farklı yaklaşımlar benimsedi. Birçok branşta, sporcuların ne zaman ve ne kadar süre önce cinsiyet geçiş sürecine başladığı, ayrıca testosteron düzeylerine ilişkin kriterler öne çıktı.

Trans kadınların kadın kategorilerinde yarışmasına karşı çıkanlar, bu sporcuların biyolojik olarak avantajlı olduğunu savunurken; LGBTİ+ hak savunucuları bu tür yasakların nefret içerikli olduğunu ve transların haklarını hedef alan daha geniş bir kampanyanın parçası olduğunu belirtiyor.

Toplumsal cinsiyet adaleti için çalışan Ulusal Kadın Hukuku Merkezi (NWLC), USOPC’nin kararını bir açıklamayla kınadı. Kurumun başkanı Fatima Goss Graves, “Siyasi baskılara boyun eğen USOPC, kendi sporcularının ihtiyaçlarını ve güvenliğini göz ardı ediyor,” dedi. Graves ayrıca, politikanın muğlaklığı nedeniyle sporcuların aşağılayıcı cinsiyet testlerine, fiziksel muayenelere ve travmatik süreçlere maruz kalabileceğini vurguladı.

NWLC açıklamasında, kadın sporcuların karşı karşıya olduğu gerçek eşitsizliklerin –örneğin, erkeklerle eşit katılım olanakları, tesisler, antrenör desteği ve ekipman gibi konuların– çözülmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bu adımla birlikte USOPC, Trump yönetiminin trans sporculara karşı aldığı kararlarla uyum sağlayan en son kurum oldu.