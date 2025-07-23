ABD Olimpiyat Komitesi, trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını yasakladı

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi (USOPC), Başkan Donald Trump’ın şubat ayında imzaladığı yürütme kapsamında, trans kadın sporcuların kadınlar kategorisinde yarışmasına yasak getiren yeni bir politika değişikliğine gitti.
Pazartesi günü güncellenen “Sporcu Güvenliği Politikası”na eklenen yeni paragrafta, “Kadınların adil ve güvenli bir rekabet ortamına sahip olmasını sağlamak amacıyla, yürürlükteki 14201 No’lu Yürütme Emri doğrultusunda IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IPC (Uluslararası Paralimpik Komitesi) ve ulusal federasyonlar gibi ilgili paydaşlarla işbirliğini sürdüreceğiz,” ifadeleri yer aldı.
USOPC Başkanı Sarah Hirshland ve Başkan Gene Sykes, paydaşlara gönderilen mektupta, tüm ulusal federasyonların politikalarını bu yeni kararla uyumlu hâle getirmesinin zorunlu olduğunu belirtti: “USOPC, federal yetkililerle saygılı ve yapıcı bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir. Federal statüye sahip bir kurum olarak, federal beklentilere uyma yükümlülüğümüz vardır.”
The New York Times’ta yer alan habere göre bu karar, USOPC açısından geri adım niteliği taşıyor.
Trump, trans kadınların spor müsabakalarına katılımını kısıtladı
“Sporcuların güvenliği göz ardı ediliyor”
Uluslararası federasyonlar geçmişte trans sporcuların “uygunluğu” konusunda farklı yaklaşımlar benimsedi. Birçok branşta, sporcuların ne zaman ve ne kadar süre önce cinsiyet geçiş sürecine başladığı, ayrıca testosteron düzeylerine ilişkin kriterler öne çıktı.
Toplumsal cinsiyet adaleti için çalışan Ulusal Kadın Hukuku Merkezi (NWLC), USOPC’nin kararını bir açıklamayla kınadı. Kurumun başkanı Fatima Goss Graves, “Siyasi baskılara boyun eğen USOPC, kendi sporcularının ihtiyaçlarını ve güvenliğini göz ardı ediyor,” dedi. Graves ayrıca, politikanın muğlaklığı nedeniyle sporcuların aşağılayıcı cinsiyet testlerine, fiziksel muayenelere ve travmatik süreçlere maruz kalabileceğini vurguladı.
NWLC açıklamasında, kadın sporcuların karşı karşıya olduğu gerçek eşitsizliklerin –örneğin, erkeklerle eşit katılım olanakları, tesisler, antrenör desteği ve ekipman gibi konuların– çözülmesi gerektiği hatırlatıldı.
Bu adımla birlikte USOPC, Trump yönetiminin trans sporculara karşı aldığı kararlarla uyum sağlayan en son kurum oldu.
Diğer ihlâller
Trump yönetimi, şubat ayında yayımladığı başkanlık kararnamesiyle, trans kadınların kadın spor kategorilerinde yarışmasını yasakladı ve bu kuralları ihlâl eden kurumların federal fonlarının kesileceğini belirtti. Kararnamenin ardından NCAA da politikasını değiştirerek trans kadınların yarışmasını engelledi.
ABD Eğitim Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından Kaliforniya eyaleti de dâhil olmak üzere bazı eyaletlere karşı soruşturma başlattı. Bakanlık, trans kadın ve kız çocuklarının yarışmasına izin verilmesinin, federal eğitim yasası olan Title IX’ı ihlâl ettiğini savundu.
Pennsylvania Üniversitesi, 1 Temmuz’da, Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı bir soruşturmanın ardından trans yüzücü Lia Thomas’ın rekorlarını sildi ve trans sporcuların yarışmasını yasakladı. Federal hükümet, üniversiteye yönelik finansman kesintisi ya da Adalet Bakanlığı’na sevk tehdidinde bulundu.
Trump yönetiminin bu konudaki kararları ve eyalet düzeyindeki yasaklar birçok yasal itirazla karşı karşıya kalmış durumda. ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu yıl ekim ayında başlayacak yeni döneminde, söz konusu yasaklara ilişkin iki davayı görüşmesi bekleniyor. (TY)