ABD, NORAD uçaklarını Grönland’a konuşlandırıyor

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD’ye ait askeri uçakları “uzun süredir planlanan rutin faaliyetler” kapsamında Grönland’da konuşlandıracağını açıkladı.

NORAD, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, uçakların kısa süre içinde Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne ulaşacağını duyurdu.

AA'nın haberine göre, Komutanlık, bu adımın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde planlandığını belirtti. Açıklamada, konuşlandırmanın Danimarka ile koordinasyon içinde yürütüldüğü, görevde yer alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlere sahip olduğu vurgulandı. NORAD ayrıca Grönland makamlarını planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirdiklerini ifade etti.

NORAD, uçakların Kuzey Amerika’nın savunmasına yönelik rutin operasyonlara destek vereceğini kaydetti.

Trump’ın Grönland açıklamaları tartışma yaratmıştı

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin “ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’a ihtiyaç duyduğunu” savunmuş, Grönland’ın “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” öne sürmüştü.

Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından tarafların temel anlaşmazlıklarda uzlaşamadığı belirtilmiş, ABD’nin Grönland’ı ele geçirme isteğinin açık olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise, ABD’den gelen ve egemenliğin devrini de içeren bu yaklaşımları daha önce reddetti.

Avrupa’dan askeri iş birliği adımı, Trump’tan gümrük tehdidi

Danimarka, son dönemde müttefikleriyle birlikte bölgedeki askeri iş birliğini artırma çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt veren bazı Avrupa ülkeleri, Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini açıkladı.

Trump ise bu gelişmelerin ardından, ABD’nin Grönland’ı satın almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 olarak başlayacak vergilerin, 1 Haziran’dan sonra yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı.

ABD Başkanı, Grönland’ın “tamamen ve eksiksiz biçimde satın alınmasına” yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu oranların yürürlükte kalacağını söyledi.

(EMK)