ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 20.01.2026 08:44 20 Ocak 2026 08:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.01.2026 08:46 20 Ocak 2026 08:46
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD, NORAD uçaklarını Grönland’a konuşlandırıyor

NORAD, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, uçakların kısa süre içinde Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne ulaşacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD, NORAD uçaklarını Grönland’a konuşlandırıyor
Fotoğraf: AA

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD’ye ait askeri uçakları “uzun süredir planlanan rutin faaliyetler” kapsamında Grönland’da konuşlandıracağını açıkladı.

NORAD, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, uçakların kısa süre içinde Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne ulaşacağını duyurdu.

AA'nın haberine göre, Komutanlık, bu adımın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde planlandığını belirtti. Açıklamada, konuşlandırmanın Danimarka ile koordinasyon içinde yürütüldüğü, görevde yer alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlere sahip olduğu vurgulandı. NORAD ayrıca Grönland makamlarını planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirdiklerini ifade etti.

NORAD, uçakların Kuzey Amerika’nın savunmasına yönelik rutin operasyonlara destek vereceğini kaydetti.

Trump’ın Grönland açıklamaları tartışma yaratmıştı

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin “ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’a ihtiyaç duyduğunu” savunmuş, Grönland’ın “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” öne sürmüştü.

Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından tarafların temel anlaşmazlıklarda uzlaşamadığı belirtilmiş, ABD’nin Grönland’ı ele geçirme isteğinin açık olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise, ABD’den gelen ve egemenliğin devrini de içeren bu yaklaşımları daha önce reddetti.

Avrupa’dan askeri iş birliği adımı, Trump’tan gümrük tehdidi

Danimarka, son dönemde müttefikleriyle birlikte bölgedeki askeri iş birliğini artırma çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt veren bazı Avrupa ülkeleri, Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini açıkladı.

Trump ise bu gelişmelerin ardından, ABD’nin Grönland’ı satın almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 olarak başlayacak vergilerin, 1 Haziran’dan sonra yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı.

ABD Başkanı, Grönland’ın “tamamen ve eksiksiz biçimde satın alınmasına” yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu oranların yürürlükte kalacağını söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
grönland abd Danimarka trump
ilgili haberler
ABD ve Danimarka krizinde NATO ne yapabilir?
19 Ocak 2026
/haber/abd-ve-danimarka-krizinde-nato-ne-yapabilir-315746
Trump'tan Grönland'da Danimarka'nın safında yer alan ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi
17 Ocak 2026
/haber/trump-tan-gronland-da-danimarka-nin-safinda-yer-alan-ulkelere-yuzde-10-gumruk-vergisi-315716
Danimarka: Binler, ABD istilasına karşı alana çıktı: “Grönland'a Dokunmayın”
17 Ocak 2026
/haber/danimarka-binler-abd-istilasina-karsi-alana-cikti-gronland-a-dokunmayin-315713
Trump: "Grönland'ın tam kontrolünden aşağısı olmaz". Grönland: "Seçmek gerekirse, Danimarka'yı seçiyoruz"
14 Ocak 2026
/haber/trump-gronland-in-tam-kontrolunden-asagisi-olmaz-gronland-secmek-gerekirse-danimarka-yi-seciyoruz-315617
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD ve Danimarka krizinde NATO ne yapabilir?
19 Ocak 2026
/haber/abd-ve-danimarka-krizinde-nato-ne-yapabilir-315746
Trump'tan Grönland'da Danimarka'nın safında yer alan ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi
17 Ocak 2026
/haber/trump-tan-gronland-da-danimarka-nin-safinda-yer-alan-ulkelere-yuzde-10-gumruk-vergisi-315716
Danimarka: Binler, ABD istilasına karşı alana çıktı: “Grönland'a Dokunmayın”
17 Ocak 2026
/haber/danimarka-binler-abd-istilasina-karsi-alana-cikti-gronland-a-dokunmayin-315713
Trump: "Grönland'ın tam kontrolünden aşağısı olmaz". Grönland: "Seçmek gerekirse, Danimarka'yı seçiyoruz"
14 Ocak 2026
/haber/trump-gronland-in-tam-kontrolunden-asagisi-olmaz-gronland-secmek-gerekirse-danimarka-yi-seciyoruz-315617
Sayfa Başına Git