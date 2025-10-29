ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 09:09
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 11:38
1 dk Okuma

ABD, Nobel ödüllü yazar Wole Soyinka’nın vizesini iptal etti

Soyinka, ABD Başkanlık Seçimi sürecinde “Trump kazanırsa yeşil kartımı imha edeceğim” demiş ve bu sözünü tutmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD, Nobel ödüllü yazar Wole Soyinka’nın vizesini iptal etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Wole Soyinka, ABD yönetiminin vizesini iptal ettiğini açıkladı.

Soyinka, dün (28 Ekim) düzenlediği basın toplantısında, kararın kendisine, ABD’nin Lagos Konsolosluğu tarafından mektupla bildirildiğini belirtti.

1986 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Soyinka, bu ödülü kazanan ilk Afrikalı yazar oldu. Eserlerinde genellikle sömürgecilik sonrası Afrika toplumlarının kimlik arayışı, özgürlük mücadelesi, adaletsizlik ve iktidar eleştirisi gibi temaları işler. En bilinen eserleri arasında Death and the King’s Horseman (Kralın Atlısının Ölümü), The Man Died (Adam Öldü) ve A Dance of the Forests (Ormanların Dansı) yer alır.

“Belli ki ABD’ye girmem yasaklandı”

Vizesinin iptal edilmesine gerekçe olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadığını söyleyen Soyinka, “ABD’de beni bekleyen etkinliklere katılamayacağım. Vizem yok, belli ki ABD’ye girmem yasaklandı,” dedi.

Soyinka, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde “Eğer Trump seçimi kazanırsa ABD’deki yeşil kartımı imha edeceğim,” demiş ve Trump’ın seçilmesinin ardından bu sözünü yerine getirmişti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Trump’ın 34 ayrı suçlamadan mahkûm olması üzerine bunu “bir umut” olarak nitelendiren Soyinka, geçen yıl daimi oturma iznine başvuru yapmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
trump kararnameleri donald trump abd ayrımcılık nobel ödülleri Wole Soyinka
ilgili haberler
Trump, Antifa’yı ‘iç terör örgütü’ olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı
23 Eylül 2025
/haber/trump-antifayi-ic-teror-orgutu-olarak-tanimlayan-baskanlik-kararnamesini-imzaladi-311788
Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde yeni bir göçmen operasyonu başlattı
8 Eylül 2025
/haber/trump-yonetimi-massachusetts-eyaletinde-yeni-bir-gocmen-operasyonu-baslatti-311256
ABD Olimpiyat Komitesi, trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını yasakladı
23 Temmuz 2025
/haber/abd-olimpiyat-komitesi-trans-kadinlarin-kadin-kategorisinde-yarismasini-yasakladi-309730
Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi
9 Haziran 2025
/haber/trump-12-ulkenin-vatandaslarina-abd-ye-seyahat-yasagi-getirdi-308181
TRUMP KARARNAMELERİ
Hunter Schafer’ın pasaportunda cinsiyet hanesi ‘erkek’ olarak değiştirildi
24 Şubat 2025
/haber/hunter-schaferin-pasaportunda-cinsiyet-hanesi-erkek-olarak-degistirildi-304838
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump, Antifa’yı ‘iç terör örgütü’ olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı
23 Eylül 2025
/haber/trump-antifayi-ic-teror-orgutu-olarak-tanimlayan-baskanlik-kararnamesini-imzaladi-311788
Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde yeni bir göçmen operasyonu başlattı
8 Eylül 2025
/haber/trump-yonetimi-massachusetts-eyaletinde-yeni-bir-gocmen-operasyonu-baslatti-311256
ABD Olimpiyat Komitesi, trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını yasakladı
23 Temmuz 2025
/haber/abd-olimpiyat-komitesi-trans-kadinlarin-kadin-kategorisinde-yarismasini-yasakladi-309730
Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi
9 Haziran 2025
/haber/trump-12-ulkenin-vatandaslarina-abd-ye-seyahat-yasagi-getirdi-308181
TRUMP KARARNAMELERİ
Hunter Schafer’ın pasaportunda cinsiyet hanesi ‘erkek’ olarak değiştirildi
24 Şubat 2025
/haber/hunter-schaferin-pasaportunda-cinsiyet-hanesi-erkek-olarak-degistirildi-304838
Sayfa Başına Git