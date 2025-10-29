ABD, Nobel ödüllü yazar Wole Soyinka’nın vizesini iptal etti

Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Wole Soyinka, ABD yönetiminin vizesini iptal ettiğini açıkladı.

Soyinka, dün (28 Ekim) düzenlediği basın toplantısında, kararın kendisine, ABD’nin Lagos Konsolosluğu tarafından mektupla bildirildiğini belirtti.

1986 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Soyinka, bu ödülü kazanan ilk Afrikalı yazar oldu. Eserlerinde genellikle sömürgecilik sonrası Afrika toplumlarının kimlik arayışı, özgürlük mücadelesi, adaletsizlik ve iktidar eleştirisi gibi temaları işler. En bilinen eserleri arasında Death and the King’s Horseman (Kralın Atlısının Ölümü), The Man Died (Adam Öldü) ve A Dance of the Forests (Ormanların Dansı) yer alır.

“Belli ki ABD’ye girmem yasaklandı”

Vizesinin iptal edilmesine gerekçe olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadığını söyleyen Soyinka, “ABD’de beni bekleyen etkinliklere katılamayacağım. Vizem yok, belli ki ABD’ye girmem yasaklandı,” dedi.

Soyinka, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde “Eğer Trump seçimi kazanırsa ABD’deki yeşil kartımı imha edeceğim,” demiş ve Trump’ın seçilmesinin ardından bu sözünü yerine getirmişti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Trump’ın 34 ayrı suçlamadan mahkûm olması üzerine bunu “bir umut” olarak nitelendiren Soyinka, geçen yıl daimi oturma iznine başvuru yapmıştı. (TY)