ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiler

ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bazı bölgelere saldırı düzenledi. Başkentte en az 7 patlamanın yaşandığı belirtilirken ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı 'büyük bir operasyon düzenlendiğini' ve Maduro'nun ülke dışına çıkarıldığını bildirdi. ABD'nin saldırısına karşı ilk tepkiler İran, Küba ve Kolombiya'dan geldi.

İran kınadı

Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Venezuela’nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısı kınandı.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM’den saldırıyı kınaması istendi.

Bakanlık, ABD’nin BM üyesi bağımsız bir devlete askeri müdahale bulunduğunu ve bunun istikrarsızlığa neden olacağını vurgulayarak, “Bu girişim bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ihlalidir” dedi.

Küba'dan 'acil' çağrı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle ABD'yi kınadı. Diaz-Canel, Amerikan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor" ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da saldırının ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor" ifadelerini kullanarak "Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan ilk tepki İspanya'dan

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya, gerilimin azaltılması ve ılımlılığın sağlanması, eylemlerin uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkelerine uygun olarak yürütülmesi çağrısında bulunmaktadır" denildi. İspanya, mevcut krize barışçıl ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunması için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya saldıran ABD'ye destek verdi. Abascal, "Maduro'nun uyuşturucu teröristi rejimi derhal teslim olmalı ve acımasızca işkence ettiği Venezuelalı halkı acılardan kurtarmalıdır" ifadesini kullandı.

Rusya'dan diyalog önerisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tüm taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı. Açıklamada, Latin Amerika’nın bir barış bölgesi olarak kalması gerektiği belirtilerek, Venezuela’nın dış askeri müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve Bolivarcı yönetime destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm taraflara gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapılırken, anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtildi. Latin Amerika’nın bir barış bölgesi olarak kalması gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezuela’nın dış askeri müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Rusya, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, ülkenin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda Bolivarcı yönetimi desteklediğini duyurdu.

Moskova ayrıca, Venezuela ve Latin Amerika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya çağrılması yönündeki taleplerini desteklediğini açıklarken, Rusya’nın Karakas Büyükelçiliği’nin normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü, yerel makamlar ve Rus vatandaşlarıyla temas halinde olduğu, şu ana kadar herhangi bir Rus vatandaşının yaralandığına dair bilgi bulunmadığı bildirildi.

Almanya: Endişeliyiz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, durumu büyük bir endişeyle izlediklerini ve konunun daha ayrıntılı ele alınması için ilerleyen saatlerde bir kriz ekibinin toplanacağını bildirdi.

Reuters’ın ulaştığı yazılı açıklamada, bakanlığın Karakas’taki büyükelçilikle yakın temas halinde olduğu ve kriz ekibinin ilerleyen saatlerde bir araya geleceği belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin süreç hakkında sürekli bilgilendirildiğini ve Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kriz biriminin faal olduğunu belirtti.

