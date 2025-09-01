ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack: "SDG artık PKK ile bağlantısı kalmamış ayrı bir yapı"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Beyrut’ta habercilerin demeç alma telaşını “hayvanî" diye nitelemesinin kopardığı fırtınanın ardından, 28 Ağustos gecesi X'in podcast yayın kanalı Spaces'da yayın yapan Mario Nawfal’ın (Mariyo Nevfel) X yayınında belirdi.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp X'e çevirmesinden sonra yayına aldığı tartışmalı karakterlerle bu sosyal medya platformunun en çok izleyiciye ulaşan Spaces sunucusu haline gelen Nawfal (Nevfel) ile söyleşisinde Barrack, Türkiye dış siyasetini ve Kürt meselesinin uluslararası bağlamını yakından ilgilendiren sürprizli açıklamalarda bulundu.

"SDG ve YPG müttefikimiz"

Söyeşi kanalına girer girmez konuyu Türkiye–Suriye–Kürtler dosyasına getiren Barrack son zamanlarda Şam geçiş yönetimiyle özerklik ve entegrasyon ikileminde gerginlik yaşayan Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi'yle (DAANES) ilgili önceki bütün tespitlerini aşan bir belirlemede bulunu.

“PKK–YPG meselesi —burada herkesin farklı bir haritası var.” diye konuşmaya başlayan Barrack Kuzey ve Doğu Suriye'deki "yapı"nın “PKK ile artık bağlantısı kalmamış başka bir yapı" olduğunu söyledi ve "SDF ve YPG ise DAİŞ'e yönelik harekatta müttefiklerimizdi.” dedi.

Barrack'ın sözleri Türkiye’de yıllardır kurulan “YPG = PKK” eşitlemesine hatta Barrack'ın temmuzda New York’taki basın açıklamasındaki ifadelerine 180 derece tersti. Barrack o konuşmasında “YPG, PKK’nın bir türevidir” demişti.

“YPG, PKK’nın bir türevi… ABD, Suriye’de ayrı bir SDF devleti ya da ‘özgür Kürdistan’ fikrini desteklemiyor.”

Barrack X'teki "Spaces" odasındaysa farklı bir çerçeve çiziyor, sahadaki statüko ile Ankara’nın güvenlik kaygıları arasında diplomatik bir geçit açmaya çalışıyordu.

Ankara’ya “anahtar” selamı, Şam’a “merkeziyetçi” ayarı

Barrack, sohbetin ortasında Türkiye’yi “bölgesel yolun anahtarı” diye tanımladı—son haftalarda AA ve TRT’ye verdiği söyleşilerde de aynı vurguyu yapan Barrack “Yeni bir yol inşa etmenin zamanı… Türkiye bu yeni yolun anahtarı.” derken Suriye’nin geleceğine dair “aşırı merkezî devlet” modelinin artık sürdürülemez olduğuna işaret etti.



Barrack geçtiğimiz hafta da “federalizme varmayan ama aşırı merkeziliğe alternatif düzenekler” gerekliliğini dillendirmişti.

FİDAN VE ŞEYBANİ'YE SÜRPRİZ Thomas Barrack: "Suriye'de -Federasyon değilse de- merkeziyetçi devlete alternatifler gerek"

İsrail paragrafı: “İstila” mı, kapasite muhasebesi mi?

Yayın sırasında Barrack’a İsrail soruldu. Bir klipte İsrail’in “Lübnan’ı bir öğleden sonra alabilecek kapasitesi” olduğuna dair bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü; bunu da hemen ertesi gün “istiyor demedim; ‘almak istemiyor’ dedim” diye düzeltti.

"İsrail’in Lübnan’ı ya da Suriye’yi almak istemediğini söylüyorum”

Barrack sahip olunan teknik “kapasite” ile siyasal niyeti birbirinden ayıran bir çerçeve sunmaya çalıştı—ancak ilk klibin yarattığı algı, İsrail'in Lübnan harekatının üzerine düşürdüğü gölgeyi kaldırmaya yetmedi.

Temmuzda Ankara'ya yakın sert demeçler, ağustos sonunda yumuşayan ton

Son yayın Thomas Barrack'ın temmuz başındaki net ve Ankara’nın tezlerine yakın çizgiden (“YPG = PKK”) ağustos sonunda daha esnek bir tanıma kaymakta olduğunu gösterdi. Bir yandan SDG'ye “entegrasyon hızlanmalı; yoksa Ankara ve Şam’la sorun çıkar” uyarıları, öte yandan Ankara'ya SDG'nin “PKK’den ayrışmış bir yapı” olduğu telkini ABD'nin Suriye ve Kürt siyasetinde Ankara ve Şam'ın kaygıları kadar, azınlıktaki Arap olmayan millet ve toplulukların haklarını da hesaba katan bir bakış açısına yerleşmekte olduğunu işaret ediyordu.

(AEK)