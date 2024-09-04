ABD'nin Georgia eyaletinde bir liseye silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Georgia eyaletinin Atlanta kentine 75 km mesafedeki Barrow ilçesi, Winder beldesindeki Apalachee Lisesi'ne yönelik silahlı saldırıda dört kişi öldü ve dokuz kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Georgia Soruşturma Bürosu X'teki sosyal medya hesabından şüphelinin sağ olarak göz altında tutulduğunu açıkladı ve öldürüldüğü haberlerini yalanladı. Büro Direktörü Chris Hosey 14 yaşındaki şüphelinin okulun 14 yaşındaki erkek öğrencilerinden biri olduğunu ve ergin bir kişi sıfatıyla yargılanacağını söyledi.

Yerel TV kanalları, çocuklarını görmek umuduyla okula giden yolda arabalarında bekleyen anne babaların görüntülerini yayınladı. Yaklaşık 1.900 kayıtlı öğrencisi olan okul, 1 Ağustos'ta derslere başlamıştı.

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Atlanta'daki saha ofisi sözcüsü Jenna Sellitto'nun verdiği bilgiye göre, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere liseye ekipler yolladı.

Biden silah güvenliği yasası çağrısı yaptı

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini ve "daha fazla bilgi aldıkça yönetiminin federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyonu sürdüreceğini" söyledi.

Biden, eşi ve kendisinin "daha fazla anlamsız silahlı şiddet nedeniyle hayatlarının baharında can verenlerin yasını [tuttuklarını] ve düşüncelerinin kurtulan ama hayatları sonsuza dek değişenlerle [olduğunu]" açıkladı. Cumhuriyetçileri Demokratlarla birlikte "sağduyulu silah güvenliği yasaları" çıkarmak üzere çalışmaya çağırdı.

Demokrat Parti başkan adayı mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, silahlı saldırıyı "anlamsız bir trajedi" olarak niteledi.

Harris, New Hampshire'daki kampanya etkinliği başlarken "Bunu durdurmalıyız. Bu silahlı şiddet salgınına son vermeliyiz," dedi.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump'ın kampanya ekibi henüz bir açıklama ya da kınama yapmadı.

(AEK)