ABD'nin en büyük eyalet üniversitesinde öğretim üyeleri greve başladı

ABD'nin en büyük eyalet üniversitesi sistemi olan California Eyalet Üniversitesinin (CSU) öğretim üyeleri ve bazı çalışanları, maaş artışı ve diğer talepler konusunda anlaşmaya varamadığı okul yönetimine karşı grev başlattı.

AA’nın haberine göre; yaklaşık 30 bin üyesi olan California Fakülteler Birliği (CFA) sendikası üniversite yönetimin yüzde 12'lik ücret artışını kabul etmediği ancak üniversitenin hesaplarında 766 milyon dolardan fazla rezerv fonunun bulunduğu aktarıldı.

Sendika açıklamada dün (22 Ocak) itibarıyla bir hafta boyunca iş bırakma eylemi başlattıklarını açıkladı.

Açıklamada, aralarında profesör, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer işçilerin de bulunduğu yaklaşık 30 bin sendika üyesinin, CSU'nun 23 ayrı kampüsünde hafta boyu greve devam edecekleri belirtildi.

CSU yetkilileri ise maaş taleplerinin mali açıdan uygun olmadığını ancak yüzde 5 maaş zammı yapabilme güçlerinin olduğunu açıkladı.

CSU Rektör Yardımcısı Leora Freedman, rezerv fonunun ücret artışları için kullanılamayacağını, bu paranın ekonomik belirsizlik, yangın veya deprem gibi acil durumlar için ayrıldığını ifade etti.

CFA üyeleri, "daha yüksek ücret, daha yönetilebilir iş yükleri ve ebeveyn izninde artış" talebiyle geçen bir dizi grev düzenlemişti.

(RT)