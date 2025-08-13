ABD'nin "2024 Türkiye İnsan Hakları Raporu"nda ağır eleştiriler

Rapor, sınır güvenliği görevlilerinin Suriye’den gelenleri döverek ölümüne neden olması gibi insan yaşamına yönelik ciddi ihlalleri içeriyor. Örneğin, mart 2023’te sınır muhafızlarının sekiz Suriyeliye şiddet uyguladığı, bir çocuk ve bir erkeğin öldüğü ve ekim 2023 itibarıyla soruşturmada ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor.