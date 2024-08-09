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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 08:46
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 08:50
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ABD, Mısır ve Katar'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Ortak açıklama yapan ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve rehine değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yıkılmış bir mahalledeki sokağın içerisinde, eşyaların toplanıp yüklendiği bir otomobil görünüyor.
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla ortak yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehine değişimi için müzakereleri 15 Ağustos'ta yeniden başlatma çağrısının yapıldığı açıklamada, müzakerelerin yeni sürecini Mısır'ın başkenti Kahire veya Katar'ın başkenti Doha'da başlatmaya davet ettiler.

"Gazze halkı ve rehinelerin, aileleriyle birlikte uzun süredir yaşadığı çileye bir son vermenin zamanı geldi. Ateşkes ve rehineler ile alıkonulanların salıverileceği bir anlaşmanın da zamanı geldi. Daha fazla zaman kaybı yaşanmaması gerektiği gibi taraflardan herhangi birinin de gecikmelere yol açacak bahaneleri olmamalı. Rehineleri salıverme, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı hayata geçirme zamanı geldi."

Kahire veya Doha'da

Halihazırda masada önerilen çerçeve anlaşması için ekiplerle birlikte aylarca çaba sarf edildiği vurgulanan açıklamada, şu anda yapılacak olanın, çerçeve anlaşmasını hayata geçirmenin detaylarını belirlemek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, çerçeve anlaşmasının ABD Başkanı Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı önerilere dayandığına işaret edildi.

Tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde geriye kalan boşlukları doldurma ihtiyacının olduğu, arabulucu ülkeler olarak bunun için yapılması gerekenleri yapmak üzere hazır olduklarına dikkati çekilen açıklamada, İsrail ile Hamas, gelecek hafta Kahire veya Doha'da bu detayları görüşmeye davet edildi.

Biden’ın teklifi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında “boşluklar olduğunu” öne sürmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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