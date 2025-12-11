ABD: Miami, tarihinde bir kadını ve 28 yıldan sonra bir Demokratı ilk kez belediye başkanlığına seçti

Eski bir ilçe komiseri olan Higgins, Trump ve Vali Ron DeSantis'in destekledikleri kentin eski yöneticisi Cumhuriyetçi Emilio González'i oyların yüzde 60'ını kazanarak yenilgiye uğrattı.

Politico’nun haberine göre, Higgins, Miami Kadınlar Kulübü'ndeki zafer konuşmasında, "Miami yeni bir yön seçti" dedi. “Kaosa karşı yetkinliği, bahanelere karşı sonuçları ve nihayet sizin için çalışan bir şehir yönetimini seçtiniz.”

ABD’de belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarında adayların kişisel niteliklerinin partilerinin gücünden daha etkili olduğu bir genel kural olarak kabul edilmekle birlikte Higgins'in zaferi, Demokratların 2025 boyunca elde ettikleri zaferler dizisi kapsamında değerlendiriliyor. 2025’teki seçimlerin 2026 ara seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin önemli ipuçları verdiği düşünülüyor.

2025’teki seçimlerin kaybedeni: Trump ve Cumhuriyetçiler

2025'te ABD’nin farklı bölgeleri ve ilçelerinde yapılan yerel seçimlerde Demokratlar ellerinde bulundurdukları önemli merkezlerde koltuk kaybetmediler, tersine federal ölçekte etki ve yankıları olan önemli zaferler kazandılar. 2025 sona ererken özellikle büyük ve ulusal öneme sahip kentler ve eyaletlerde bir "Demokrat rüzgar"dan söz edilmeye başlandı.

Cumhuriyetçiler Florida 1. ve Florida 6. Bölgelerdeki üstünlüklerini korurken Demokratların 2025 yerel seçimlerindeki en önemli başarıları şunlar oldu:

New York Belediye Başkanlığı: En büyük ve en önemli zafer olarak öne çıktı. Zohran

Mamdani, oyların yüzde 50,4'ünü alarak seçimi kazandı. Bu, aynı zamanda Demokratların ilerici kanadından bir Sosyalist adayın da zaferi olarak yorumlandı.



New Jersey Valiliği: Demokrat vali adayı, eyalet valiliğini kazandı.

Virginia Valiliği: Demokrat vali adayı, eyalet valiliğimi kazandı.

California Seçim Haritası Referandumu: Demokratlar ezici bir üstünlükle referandumda istediklerini elde ettiler.

Genel seçmen eğiliminde anlamlı yön değişikliği

Küçümsenmeyecek miktarda seçmenin katıldığı ve ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen seçimlerde elde edilen sonuçlara göre, genel seçmen eğiliminde 2024 Başkanlık seçimlerine kıyasla anlamlı bir yön değişikliğinden söz ediliyor. Ancak yorumcular bu değişimin net bir "mavi dalga" (Demokratlara kayış) olarak yorumlanması için henüz erken olduğunda birleşiyor.

2026 ara seçimlerinde ne olacak?

2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı için yeniden seçim yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek Senato seçimlerinde ise olağan takvim gereği 33 koltuk ve bunlara ek olarak Ohio ile Florida’daki iki özel seçimle birlikte Senatoda toplam 35 koltuk için oy kullanılacak

Halen hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu (yarıdan bir fazla) az farkla Cumhuriyetçiler elde tutuyor. Dolayısıyla 2026’da Kongre’nin her iki kanadında da yalnızca birkaç koltukluk kayma bile kontrolün Demokratlara aktarılmasına ya da Cumhuriyetçi çoğunluğun pekişmesine yol açabilir.

Halen Temsilciler Meclisi’nde 219-213 Cumhuriyetçiler lehine olan dağılımda Demokratların çoğunluğu ele geçirmeleri için 3 yeni sandalye kazanmaları yeterken, Senatoda 53-47 (45 Demokrat+2 Bağımsız) Cumhuriyetçiler lehine olan tablonun 4 sandalyenin el değiştirmesi halinde Demokratların çoğunluğu ele geçirmesi mümkün görünüyor.

Demokratlar: “Sarkaç bizim yönümüze dönüyor”

Belediye Başkanlığı seçimlerinin zaferle sonuçlanması bir Cumhuriyetçi kale olarak olarak görülen Miami’de de 2026 ara seçmleri için Demokratların umutlarını ayaklandırmış görünüyor.

Florida Demokrat Parti Başkanı Nikki Fried Salı gecesi yaptığı açıklamada, “Bu geceki zafer, sarkacın bizim yönümüze döndüğünü ve yıl boyunca aralıksız örgütlenmeyi ve kararlılıkla uzun vadeli stratejik bir saha programına yatırım yapmayı sürdürdüğümüzde aslında [ara seçimleri] kazanabileceğimizi gösteriyor” dedi.

Bununla birlikte kentin yeni belediye başkanı Higgins, Salı gecesi eyalet Senatosu için yapılan özel seçimi Cumhuriyetçilerin kazandığına işaret ederek Miami kent konseyinde sağcıların çoğunluğa ellerinde bulundurmayı sürdürdüklerine dikkat çekti.

Ancak Miami belediye başkanlığı seçimleri Cumhuriyetçilere ve Trump’a indirilmiş yeni bir darbe olarak kayıtlara geçti.

(AEK)