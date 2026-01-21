ABD Merkez Komutanlığı, cezaevlerindeki IŞİD'lileri Irak'a naklediyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde kalmasını sağlamak amacıyla, 21 Ocak'ta Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'a IŞİD tutuklularını transfer etmek için yeni bir misyon başlattı[ğını]" duyurdu.

Suriye'deki ABD askeri operasyonlarını yürüten ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD tutuklularının kuzeydoğu Suriye'den Irak'a nakli kapsamında ilk aşamada Haseke'den 150 IŞİD muharip unsurunun sevk edildiğini açıkladı.

CENTCOM'un yazılı açıklamasına göre, Irak kontrolündeki merkezlere 7 bin dolayında IŞİD tutuklusunun nakledilmesi söz konusu.

Açıklamaya göre CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil, bölgesel ortaklarımızla yakın eşgüdüm halindeyiz ve onların IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz" dedi.

Cooper, "IŞİD tutuklularının düzenli ve güvenli bir şekilde nakledilmesinin kolaylaştırılması[nın], ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturacak bir firarın önlenmesi açısından kritik öneme sahip [olduğunu]" söyledi.

Açıklamaya göre, 2025'te ABD ve müttefikleri Suriye'de 300'ü aşkın IŞİD militanını tutukladı ve en az 20'sini öldürdü.

Suriye'deki IŞİD tutukluları ve cezaevleri

Suriye Ordusu ile Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında kuzeydoğu Suriye’deki çatışmalar Suriye ordusunun SDG’nin uzun zamandır kontrol ettiği alanlara ilerleyişiyle alevlendi.

Son on gün içinde SDG güçleri, özellikle Halep'in doğusu, Rakka ve Deyrezor'dan geri çekilmek zorunda kaldı ve çekilme sırasında bazı IŞİD cezaevleri ve kamplarında güvenlik zafiyetleri ortaya çıktı.

SDG yaklaşık 7 yıldır kontrol ettiği en büyük IŞİD toplama merkezi olan büyük el-Hol kampından çekildi.

Kampta çoğunlukla IŞİD muharip unsurlarıyla bağlantılı aile üyeleri, kadınlar ve çocuklar barınıyordu ve yıllardır artan kamp nüfusu on binlerce kişiye ulaşmıştı.

Çatışmaların ardından el-Hol kampı Suriye ordusunun denetimine geçti. Ancak lojistik, güvenlik ve barınma koşulları hâlâ çok kötü ve sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış net bir plan yok.

Roj kampının durumu güncel haberlerde açıkça yer almıyor. Bu kampla ilgili belirsizlik sürüyor.

Firarlar

Özellikle Şeddadi cezaevi gibi yerlerde çatışmalar sırasında güvenlik boşluğu nedeniyle toplu firarlar yaşandığı bildirildi. Farklı kaynaklar 100’ü aşkın veya kimi iddialara göre de 1.500’e varan IŞİD tutuklusunun kaçtığını öne sürüyor.

Kaçanlardan, değişik haberlere göre 80 ila 130 kadarının Suriye ordusu tarafından yeniden yakalandığı ve bölgedeki kaçakları aramaya devam edildiği haber verildi.

Kaçanların birçoğunun sıradan mahpuslar olduğu, en tehlikeli mahpusların hâlâ kontrol altındaki hapishanelerde bulunduğu bildiriliyor.

El-Hol kampı ve bazı başka cezaevleri Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeyken Haseke'deki Güveyran ve diğer birkaç başka cezaevi halen SDG kontrolünde ve dış koruması koalisyon güçleri tarafından gerçekleştiriliyor.

ABD, SDG ile işbirliğini azaltarak bazı mahpusları Irak’a nakletmeye başladı.